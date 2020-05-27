Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссияне массово забрали валюту из банков

Россияне в апреле 2020 года четвертый месяц подряд продолжили массово выводить валюту с банковских депозитов. Согласно статистике Банка России, из кредитных учреждений забрали 1,1 миллиарда долларов.
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Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

Газета.Ru03:49

Россияне забрали из банков $1,1 млрд

Известия03:19

Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд

РИА Новости02:57

Валютные вклады сокращаются четвертый месяц подряд

Вести.Ru05:22

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ru01:58

Россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков

Телеканал 360°вчера в 20:51

Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд

РБКвчера в 17:02
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Парад Победы пройдет 24 июня, шествие — 26 июля Президент Владимир Путин определил, когда пройдут парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесенные из-за пандемии коронавируса.
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США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

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В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
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News.ru вчера в 16:49
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Общество

Названа способствующая заражению коронавирусом погода

Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
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Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону ликвидировать дефицит медработников и предоставить медоборудование в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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Продюсер «Аватара» раскрыл детали сюжета второй части

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Родные певицы Юлии Началовой установили скромный памятник на ее могиле

Родные умершей певицы Юлии Началовой установили памятник на ее могиле.
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Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
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Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу

Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
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Авто

ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»

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Ограничительные меры могут снять в отдельных районах Пермского края

Снятие ограничений, введенных с целью профилактики распространения коронавируса, может происходить в отдельных муниципальных районах Пермского края в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

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Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино

Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
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Поставки российского газа через Польшу прекратились

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