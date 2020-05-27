Финансы

РосбалтРосбалтРоссияне не перестают забирать валюту из банков

Клиенты российских банков в прошлом месяце продолжили снимать средства с депозитов, забрав $1,1 млрд. На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%, сообщает РБК со ссылкой на материалы Центробанка РФ.
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Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле

Газета.Ru03:49

«Лучше забрать, чем разбираться». Россияне сняли с депозитов $1,1 млрд

РБК08:16

Валютные вклады сокращаются четвертый месяц подряд

Вести.Ru05:22

Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд

РИА Новости02:57

Россияне испуганно сняли с банковских счетов миллиарды долларов

Московский Комсомолец10:12

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ru01:58

Россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков

Телеканал 360°вчера в 20:51
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Футбол

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7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
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Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
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Капризов и Сорокин могут не поехать в НХЛ и остаться в ЦСКА

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Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
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Французский фигурист Гийом Сизерон сделал неожиданное заявление. Призёр Олимпиады-2018 признался в нетрадиционной ориентации.
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Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

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Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
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У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

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МИД Украины заявил о намерении ликвидировать администрации ЛНР и ДНР

17 мая в Верховной раде заявили о намерении Зеленского менять стратегию в отношении Донбасса.
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