Финансы
РосбалтРоссияне не перестают забирать валюту из банков
Клиенты российских банков в прошлом месяце продолжили снимать средства с депозитов, забрав $1,1 млрд. На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%, сообщает РБК со ссылкой на материалы Центробанка РФ.
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Политика
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Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
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Ведомости вчера в 16:52
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Заболеваемость по COVID-19 в Новосибирской области поставила очередной антирекорд: за последние сутки в регионе было зафиксировано сразу 103 новых случая заражения.
Родные берега (Новосибирск) 01:25
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Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Интерфакс вчера в 13:02
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Гаджеты
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TechFusion вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо 27 мая в 10:37
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия вчера в 11:51
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета вчера в 04:33
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «Чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
Общество
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Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что рестораны и кафе могут открыть на следующем этапе смягчения ограничительных мер в столице.
RT на русском 00:30
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
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Трамп заявил, что вернется 30 мая на запуск Crew Dragon
ТАСС 27 мая в 18:54
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Жена Александра Овечкина показала встречу братьев после роддома
У пары родился сын и назвали его Ильёй.А вчера супруга Овечкина поделилась с подписчиками, что уже выписалась из роддома и с большой радостью проводит время с детьми и мужем дома.
Paparazzi.ru 00:59
Общество
Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы
Metaratings вчера в 13:50
Экономика
Российские банки снижают запасы золота 6-й месяц подряд
Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн.
Вести.Ru вчера в 03:54
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности
Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
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Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Общество
Основные ограничения продлеваются в Петербурге до 14 июня - власти
"Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14.06.2020", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия вчера в 11:58
Кино
Режиссер «Логана» ответил, вернется ли Хью Джекман к роли Россомахи
Режиссер фильма «Логан» Джеймс Мэнголд рассказал, вернется ли Хью Джекман к роли Россомахи в перезапуске франшизы «Люди Икс».
Культуромания вчера в 10:05
Гаджеты
IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
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«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила
"Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.
Интерфакс вчера в 14:43
Общество
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
Общество
Синоптик предупредил россиян о похолодании с 1 июня
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день на территории Европейской России прогнозируется снижение температуры на 8-9 градусов, передает РИА «Новости».
Парламентская газета 27 мая в 17:32