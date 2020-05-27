Клиенты российских банков в прошлом месяце продолжили снимать средства с депозитов, забрав $1,1 млрд. На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%, сообщает РБК со ссылкой на материалы Центробанка РФ.

Россияне не перестают забирать валюту из банков

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