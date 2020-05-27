Финансы
РосбалтРоссияне не перестают забирать валюту из банков
Клиенты российских банков в прошлом месяце продолжили снимать средства с депозитов, забрав $1,1 млрд. На 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он сократился на 1,2%, сообщает РБК со ссылкой на материалы Центробанка РФ.
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Авто
Компания Ford научила свои машины убивать коронавирус
Русская Планета 17:24
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
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Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
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Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости 11:46
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Общество
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
Общество
Московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю
Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
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Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес не вернулся в расположение клуба для подготовки к рестарту РПЛ.
ProstoProSport 10:11
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Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
Авто
В производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства
Государственным Фондом развития промышленности (ФРП) принято решение выделить кредит на особых условиях тольяттинской компании "Рулевые системы", который предназначен для локализации выпуска реечного рулевого механизма для новой Lada Niva и машин, базирующихся на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Новые автомобили вчера в 03:00
Здоровье
О «настоящей эпидемии опасного вируса» предупредил доктор Мясников
О «настоящей эпидемии опасного вируса» предупредил известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников.
Evo-rus.com 12:42
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы детских лагерей
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы детских лагерей в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 14:02
Кино
«Завораживающий абсурд»: первые отзывы критиков на сериал «Космические войска»
В сети появились первые отзывы на «Космические войска» — новый сериал одного из создателей культового американского «Офиса».
Киноафиша России 05:20
Политика
На парад Победы в Москву пригласят лидеров стран СНГ
Общественная служба новостей 08:30
Общество
Календарь с нацистами вызвал международный скандал
Публикация календаря вызвала шквал критики.
Рамблер 13:41
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2020 году 9-классники не будут сдавать ОГЭ.
Rambler News Service 12:11
Киберспорт
Названы бесплатные игры PS Plus в июне
На Youtube-канале Playstation Access обнародовали, а потом удалили ролик, где демонстрировались игры для владельцев подписки PS Plus, которые станут бесплатные в июне.
Актуальные Новости 25 мая в 11:36
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском 13:08
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусной инфекцией
В Москве за истекшие сутки скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 17:56
Футбол
Федун назвал сумму убытков от проведения матчей РПЛ без зрителей
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о возобновлении РПЛ без зрителей на трибунах.
Metaratings 10:16
Происшествия
На Сахалине задержали рыбаков с 30 тоннами живого синего краба
На Сахалине задержали промысловое судно с 30 тоннами живого синего краба. Рыбаки сильно превысили разрешенную квоту.
МИР 24 09:21
Гаджеты
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen
Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.
Astera вчера в 10:25
Биатлон
Президент СБР Драчев заявил о готовности возглавить сборную России
Ранее глава СБР Владимир Драчев выступил против кандидатур Польховского, Кабукова и Королькевича, хотя решение приняло большинство членов правления СБР.
Российская газета 13:18
Политика
Киев отказался обсуждать шаги по режиму прекращения огня в Донбассе
На заседании контактной группы делегация Киева отказалась принимать дополнительные меры по режиму прекращения огня.
Вечерняя Москва 15:07
Общество
С 1 июня в Москве заработают непродовольственные магазины
В Москве со следующего понедельника откроются автосалоны и непродовольственные магазины. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
ТВ Центр 13:17
Общество
Синоптик заявил о снижении с 1 июня температуры в Европейской России
В Европейской части России с понедельника, 1 июня, ожидается понижение температуры на 8—9 °С. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 18:07
Политика
Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 19:00
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Политика
Верховный суд частично отклонил иск Игнатьева к Путину
Москва, 27 мая 2020, 10:33 — REGNUM Верховный суд РФ вернул иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину в части требования дополнительных социальных и иных гарантий, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
REGNUM 03:33