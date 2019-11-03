Происшествия

ИзвестияИзвестияРоссияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон. Об этом сообщили в российском посольстве.
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Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

ТАСС10:19

В посольстве опровергли данные о пострадавших в ДТП во Франции россиянах

РБК10:46

В посольстве опровергли данные о пострадавших россиянах в ДТП во Франции

РИА Новости10:20

Посольство: среди пострадавших в ДТП во Франции нет россиян

RT на русском10:55

Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Известия10:18

Кадры с места ДТП во Франции, где пострадали более 30 человек

РЕН ТВ09:35

Дипломаты не подтвердили данные о ранении россиян в ДТП с автобусом во Франции

Интерфакс10:28
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Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
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Life.ru 10:05
Происшествия

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день

Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за одно утро: при столкновении автомобиля ее семьи с КамАЗом, а затем — в перевернувшейся скорой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
РИА Новости вчера в 13:00
Авто

Во второй половине октября 6 брендов изменили цены на автомобили

Во второй половине октября 2019 года цены на свои автомобили в России изменили 6 брендов: Nissan, Hyundai, Genesis, Citroen, BMW и Volkswagen.
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Протурецкие боевики обстреляли в Сирии американских военных

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Песков отреагировал на решение Дании по «Северному потоку – 2»

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Дании усиливает геополитические позиции России и ослабляет Европу.
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Происшествия

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

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Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии из-за пожаров

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Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

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Культура

Музыкант Горан Брегович захотел поселиться в Крыму

Знаменитый балканский музыкант и композитор Горан Брегович приехал в Крым, чтобы дать концерт.
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Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

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Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
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Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
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Напомним, после расставания с Ириной Старшенбаум Александр Петров закрутил роман со Стасей Милославской.
RuNews24.ru 09:23
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Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
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В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду.
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Тарантино назвал лучший фильм года

Известный режиссёр Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом года ленту «Капкан».
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Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
РБК 07:26
Армия и оружие

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Гаджеты

Стали известны параметры процессоров Intel Comet Lake

Ожидается, что новая линейка процессоров CPU Comet Lake-S выйдет уже в первом квартале 2020 года.
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В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
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