Происшествия
ИзвестияРоссияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон. Об этом сообщили в российском посольстве.
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Экономика
Власти РФ назвали плюсы новой системы накопительных пенсий
Участники новой системы накопительной пенсии — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — смогут стать наследниками средств на этапе выплаты пенсии.
Реальное время 31 октября в 14:12
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
RT на русском 13:05
Общество
Сильно похудевший актер Александр Семчев попал в больницу в тяжелом состоянии
Российский актер Александр Семчев госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 14:27
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 31 октября в 17:24
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Ugpressa.ru 02:01
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Политика
Богдан прокомментировал слухи о драке с главой СБУ
В высших эшелонах украинской власти снова произошла драка - как сообщает местный журналист Станислав Речинский, в офисе президента страны пытались выяснить отношения с помощью рукоприкладства собственно глава офиса Андрей Богдан и председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.
Газета.Ru 04:12
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец звонил жене
Пропавший неделю назад вместе с двумя детьми житель Уфы Артём Мазов звонил своей супруге и просил не разрушать брак.
Life.ru 10:05
Происшествия
В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день
Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за одно утро: при столкновении автомобиля ее семьи с КамАЗом, а затем — в перевернувшейся скорой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
РИА Новости вчера в 13:00
Авто
Во второй половине октября 6 брендов изменили цены на автомобили
Во второй половине октября 2019 года цены на свои автомобили в России изменили 6 брендов: Nissan, Hyundai, Genesis, Citroen, BMW и Volkswagen.
Автоновости дня вчера в 04:08
Политика
Песков отреагировал на решение Дании по «Северному потоку – 2»
На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Дании усиливает геополитические позиции России и ослабляет Европу.
Известия 11:45
Культура
Музыкант Горан Брегович захотел поселиться в Крыму
Знаменитый балканский музыкант и композитор Горан Брегович приехал в Крым, чтобы дать концерт.
Life.ru 11:12
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Авто
АвтоВАЗ назвал причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня 03:23
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru вчера в 09:37
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Шоу-бизнес
Ирина Старшенбаум рассказала о новом романе
Напомним, после расставания с Ириной Старшенбаум Александр Петров закрутил роман со Стасей Милославской.
RuNews24.ru 09:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Происшествия
Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области
В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду.
Российская газета 11:51
Кино
Тарантино назвал лучший фильм года
Известный режиссёр Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом года ленту «Капкан».
Газета Кемерова 01:05
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Лев Львы больше всего на свете боятся публичного позора.
КП - Калининград 01 ноября в 10:52
Политика
Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией
Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
РБК 07:26
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Гаджеты
Стали известны параметры процессоров Intel Comet Lake
Ожидается, что новая линейка процессоров CPU Comet Lake-S выйдет уже в первом квартале 2020 года.
The GEEK вчера в 06:37
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM вчера в 11:30