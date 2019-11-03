Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон. Об этом сообщили в российском посольстве.

Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

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