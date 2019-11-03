Происшествия
ИзвестияРоссияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон. Об этом сообщили в российском посольстве.
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России призвал не расстраиваться болельщиков после упущенной победы над «быками», сообщает официальный сайт желто-синих.
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Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
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Рост пенсий в России на 18% в ближайшие три года означает как раз индексацию пенсий чуть больше предполагаемого уровня инфляции.
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Врачи рассказали, как сердце предупреждает о развитии рака
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