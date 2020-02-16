Общество
РИА НовостиРоссияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии
Россияне не обращались с просьбой об эвакуации с круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине у японского порта Йогокама, сообщило посольство РФ в Японии.
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Количество зараженных коронавирусом COVID-19 на японском лайнере выросло до 355 человек
Народные новостивчера в 23:38
Число зараженных коронавирусом на борту Diamond Princess достигло 355 человек
Rambler News Service01:28
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Состоялся дебют нового болида AlphaTauri AT01
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В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
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