Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии

Россияне не обращались с просьбой об эвакуации с круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине у японского порта Йогокама, сообщило посольство РФ в Японии.
Читать в источнике
Комментировать112

Подробнее о событии

Россияне с карантинного судна Diamond Princess не стали просить об эвакуации

Взгляд.ру03:24

Россияне не просили эвакуации с судна в Японии до прекращения карантина

iReactor04:04

С карантинного лайнера в Японии планируют эвакуировать двух греков

РИА Новости03:05

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 на японском лайнере выросло до 355 человек

Народные новостивчера в 23:38

Число заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 355 человек

Эхо Москвы04:01

Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess

Российская газета02:58

Число зараженных коронавирусом на борту Diamond Princess достигло 355 человек

Rambler News Service01:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия

Настоятель храма в Москве рассказал о нападении

Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
РИА Новости 04:00
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 03:27
Единоборства

Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

ТАСС 14 февраля в 03:32
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн

Актуальные Новости 03:36
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в прицел истребителя F-16

Военное дело 04:45
Религия

В РПЦ посоветовали одиноким россиянкам искать мужей в Африке

По словам священнослужителя, в Африке живет много христиан, а РПЦ доброжелательно настроена к бракам с представителями других христианских конфессий.
Lenta.ru 04:08
Общество

Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа

Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Российская газета 00:39
Происшествия

Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие

Пятый канал вчера в 13:42
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Российская газета 00:50
Политика

Губернатор Ситников пошутил про коррупцию

По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Вести.Ru 04:15
Культура

Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Газета.Ru 04:50
Футбол

«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства АПЛ 2014 года

По сведениям источника, руководство АПЛ может задним числом лишить «Манчестер Сити» очков, которые были добыты в данных сезонах.
Vprognoze.ru 03:13
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК 14 февраля в 09:30
Футбол

Гризманн получает удовольствие от игры с Месси

Газета.Ru 04:51
Политика

Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
РБК вчера в 07:02
Политика

Поляк рассказал о борьбе с властями из-за захоронений советских солдат

РИА Новости 14 февраля в 18:26
Технологии

Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены

Источник изображения: NVIDIA Генеральный директор компании начал со слов о том, что масштабирование производительности современных центральных процессоров значительно замедлилось, и причины этого явления носят не маркетинговый, а физический характер.
3DNews вчера в 09:22
Автоспорт

Состоялся дебют нового болида AlphaTauri AT01

Дебют автомобиля и перезапущенной команды состоялся в выставочном павильоне Red Bull Hangar 7 в австрийском Зальцбурге.
Daily-Motor.Ru вчера в 03:07
Здоровье

Власти Китая направили в Ухань еще 2,6 тысячи медработников

Политика Сегодня 12 февраля в 22:04
Авто

Porsche Macan лишится бензиновых двигателей

Тарантас Ньюс 04:29
Общество

Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по огранизации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
РБК 04:40
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru 00:55
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 09:13
Единоборства

Садулаев стал четырёхкратным чемпионом Европы по борьбе

Россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золото в весовой категории до 97 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме.
RT на русском вчера в 15:18
Общество

Киркоров ответил на критику клипа с монашками

На этой неделе вышло очередное эпатажное видео, в котором Филипп Киркоров, кажется, превзошел самого себя.
НТВ вчера в 05:56
Футбол

Отец Ванды Нары: моя дочь потерялась в деньгах и собственной славе

Андрес Нара, отец футбольного агента Ванды Нары, рассказал об отношениях с дочерью.
Чемпионат вчера в 16:06
Происшествия

Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Вести.Ru 05:04
Хоккей

Российский вратарь «Тампы» Василевский обновил клубный рекорд в НХЛ

Минувшей ночью в НХЛ состоялся поединок между «Тампой» и «Филадельфией», завершившийся победой хозяев со счетом 5:3. Вратарь Андрей Василевский сумел отразить 30 бросков из 33.
iReactor 03:57
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова

Известия 02:12
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное