Россияне не обращались с просьбой об эвакуации с круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине у японского порта Йогокама, сообщило посольство РФ в Японии.

Россияне не просили об эвакуации с лайнера Diamond Princess в Японии

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