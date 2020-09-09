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Православие и Мир
Православие и Мир

Россияне не смогут привиться от гриппа зарубежной вакциной до октября

Вакцина от гриппа иностранного производства появится в России только в частных клиниках не раньше середины октября, пишет РБК. Сделать прививку российской вакциной можно бесплатно в государственных медучреждениях.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

РБК опросил ведущие клиники и выяснил, что россияне не смогут получить зарубежную вакцину от гриппа раньше середины октября.
РБК00:00
Подробнее о событии
Российская газета

Привиться от гриппа импортной вакциной можно будет не раньше октября-ноября

Российская газета04:28
Forbes

Импортные вакцины от гриппа оказались недоступны россиянам минимум до середины осени

Forbes03:14
РБК

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

РБК00:00
Daily Storm

РБК: Россияне смогут прививаться зарубежной вакциной от гриппа только с середины октября

Daily Storm01:53
БИЗНЕС Online

СМИ: Зарубежные вакцины от гриппа станут доступны лишь в середине октября, к российским есть вопросы

БИЗНЕС Online01:33
URA.Ru

Россияне не смогут поставить импортную вакцину от гриппа осенью

URA.Ru00:31
Коммерсантъ

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

Коммерсантъ02:10

В Екатеринбурге создатель паблика об АУЕ получил 7 лет колонии

Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима Николаю Бабарике за создание паблика в соцсети ВКонтакте на тему АУЕ (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщил глава правозащитной организации Агора Павел Чиков в своем телеграм-канале .
Znak.com06:50

Песков оценил влияние волатильности курса рубля на экономику РФ

Москва, 9 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Волатильность, которая в настоящее время существует в различных секторах мировой экономики, в целом не оказывает влияние на макроэкономические показатели российской экономики.
REGNUM06:58
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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