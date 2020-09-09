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Православие и Мир
Православие и Мир

Россияне не смогут привиться от гриппа зарубежной вакциной до октября

Вакцина от гриппа иностранного производства появится в России только в частных клиниках не раньше середины октября, пишет РБК. Сделать прививку российской вакциной можно бесплатно в государственных медучреждениях.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

РБК опросил ведущие клиники и выяснил, что россияне не смогут получить зарубежную вакцину от гриппа раньше середины октября.
РБК00:00
Подробнее о событии
Forbes

Импортные вакцины от гриппа оказались недоступны россиянам минимум до середины осени

Forbes03:14
Daily Storm

РБК: Россияне смогут прививаться зарубежной вакциной от гриппа только с середины октября

Daily Storm01:53
Коммерсантъ

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

Коммерсантъ02:10
Ридус

Эксперт раскритиковал отечественную вакцину от гриппа

Ридус03:03
БИЗНЕС Online

СМИ: Зарубежные вакцины от гриппа станут доступны лишь в середине октября, к российским есть вопросы

БИЗНЕС Online01:33
URA.Ru

Россияне не смогут поставить импортную вакцину от гриппа осенью

URA.Ru00:31
РБК

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

РБК00:00

Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»
REGNUM03:35
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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Власти Новосибирска нашли виновных в загрязнении реки Тулы

Новосибирск, 9 сентября 2020, 08:30 — REGNUM Специалисты новосибирского управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений установили факт практически ежедневного слива загрязненных вод в реку Тулу.
REGNUM01:30
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В России за сутки выявили 5,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5218 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 41 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру03:38