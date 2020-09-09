Россияне не смогут привиться от гриппа зарубежной вакциной до октября
Вакцина от гриппа иностранного производства появится в России только в частных клиниках не раньше середины октября, пишет РБК. Сделать прививку российской вакциной можно бесплатно в государственных медучреждениях.В источнике
С чего всё началось
Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени
РБК опросил ведущие клиники и выяснил, что россияне не смогут получить зарубежную вакцину от гриппа раньше середины октября.
РБК00:00
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