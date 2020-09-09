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Православие и Мир
Православие и Мир

Россияне не смогут привиться от гриппа зарубежной вакциной до октября

Вакцина от гриппа иностранного производства появится в России только в частных клиниках не раньше середины октября, пишет РБК. Сделать прививку российской вакциной можно бесплатно в государственных медучреждениях.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

РБК опросил ведущие клиники и выяснил, что россияне не смогут получить зарубежную вакцину от гриппа раньше середины октября.
РБК00:00
Подробнее о событии
РБК

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

РБК00:00
Российская газета

Привиться от гриппа импортной вакциной можно будет не раньше октября-ноября

Российская газета04:28
Forbes

Импортные вакцины от гриппа оказались недоступны россиянам минимум до середины осени

Forbes03:14
Коммерсантъ

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

Коммерсантъ02:10
БИЗНЕС Online

СМИ: Зарубежные вакцины от гриппа станут доступны лишь в середине октября, к российским есть вопросы

БИЗНЕС Online01:33
URA.Ru

Россияне не смогут поставить импортную вакцину от гриппа осенью

URA.Ru00:31
Говорит Москва

Вирусолог призвал граждан не бояться прививок российскими вакцинами от гриппа

Говорит Москва08:38

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Московский суд оштрафовал фаната ЦСКА за бело-красно-белый флаг

Савёловский суд Москвы оштрафовал фаната ЦСКА Дмитрия Голембевского на 3 тысячи рублей и вынес ему запрет на посещение спортивных мероприятий на один год за то, что тот вывесил на стадионе бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции и кричал «Жыве Беларусь».
Вести Подмосковья08:14
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