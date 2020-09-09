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РБК
РБК

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

«Импортная вакцина будет доступна в России предположительно не ранее конца октября — первой декады ноября», — сказал РБК Миронович, не пояснив, какая именно зарубежная вакцина от гриппа будет доступна.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

РБК опросил ведущие клиники и выяснил, что россияне не смогут получить зарубежную вакцину от гриппа раньше середины октября.
РБК00:00
Подробнее о событии
Российская газета

Привиться от гриппа импортной вакциной можно будет не раньше октября-ноября

Российская газета04:28
Forbes

Импортные вакцины от гриппа оказались недоступны россиянам минимум до середины осени

Forbes03:14
URA.Ru

Россияне не смогут поставить импортную вакцину от гриппа осенью

URA.Ru00:31
Daily Storm

РБК: Россияне смогут прививаться зарубежной вакциной от гриппа только с середины октября

Daily Storm01:53
БИЗНЕС Online

СМИ: Зарубежные вакцины от гриппа станут доступны лишь в середине октября, к российским есть вопросы

БИЗНЕС Online01:33
Коммерсантъ

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

Коммерсантъ02:10
РБК

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

РБК00:00

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Союзное Вече04:57
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