Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени
«Импортная вакцина будет доступна в России предположительно не ранее конца октября — первой декады ноября», — сказал РБК Миронович, не пояснив, какая именно зарубежная вакцина от гриппа будет доступна.В источнике
С чего всё началось
Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени
РБК опросил ведущие клиники и выяснил, что россияне не смогут получить зарубежную вакцину от гриппа раньше середины октября.
РБК00:00
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