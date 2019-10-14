Экономика

РБКРБКРоссияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla

Наиболее широко представлены в портфелях инвесторов, которые могли бы попасть в «особо защищаемую категорию», российские госбумаги: различные выпуски облигаций федерального займа, а также суверенные долларовые евробонды «Россия-28» в сумме составляют от 10% и более вложений.
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с чего всё началось

Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla

Россияне инвестируют в российское Наиболее широко представлены в портфелях инвесторов, которые могли бы попасть в "особо защищаемую категорию", российские госбумаги: различные выпуски облигаций федерального займа, а также суверенные долларовые евробонды "Россия-28" в сумме составляют от 10% и более вложений.
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Происшествия

Airbus А321 экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя

Airbus А321 компании "Аэрофлот" благополучно выполнил посадку в аэропорту Шереметьево после отказа правого двигателя, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Армия и оружие

Кремль оценил возможность военного конфликта России и Турции в Сирии

В Кремле выразили уверенность в том, что военная операция Турции против курдов в Сирии "Источник мира" не станет причиной конфликта между Москвой и Анкарой.
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Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
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Политика

Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым

«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском 12 октября в 17:37
Экономика

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
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Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru 05:26
Политика

Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.
RT на русском 08:01
Политика

Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате

В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском вчера в 02:05
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Россиян предупреждают об изменении транспортного налога

Как и ранее, поблажек россиянам ждать не стоит — тема отмены транспортного налога не сдвинулась «с мертвой точки».
SpeedMe 11 октября в 09:16
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Культура

Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли

Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Журналистская правда 08:33
Экономика

В 2020 году на борьбу с онкологией выделят ещё 50 млрд рублей

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» российское правительство выделит в 2020 году дополнительные 50 млрд рублей на борьбу с онкологией.
RT на русском 07:36
Происшествия

Двое подозреваемых по делу о беспорядках 27 июля в Москве скрылись

RT на русском 08:24
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

Известия вчера в 20:53
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 45

Число жертв разрушительного тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии в минувшие выходные, достигло 45 человек.
ТАСС вчера в 22:50
Политика

Украинские националисты начали марш протеста в Киеве

Lenta.ru 09:05
Армия и оружие

В Литву направили батальон американских военных

В Литву направили батальон ВС США для участия в учениях вместе с литовскими военными, пишут СМИ со ссылкой на министра обороны страны Раймундаса Кароблиса.
Взгляд.ру 08:16
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Политика

МИД Украины вызвал посла Турции из-за Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал посла Турции в Киеве из-за встречи турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы от Крыма.
Телеканал 360° вчера в 11:50
Экономика

Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз

Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:07
Политика

В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»

Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Политика

Стало известно, за что Россию не любят в мире

В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
РИА Новости 07:00
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения заключенного в петрозаводской колонии

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Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты

Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
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РИА Новости 05:53
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Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.
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Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой

Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
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Шоу-бизнес

Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева

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