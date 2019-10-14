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с чего всё началось

Российские непрофессиональные инвесторы в большинстве своём решили не вкладываться в Google и Tesla. По данным крупнейших брокеров, изученным журналистами, они сосредоточены на активах, которые считаются безопасными по мнению Центробанка РФ.

Россияне не стали инвестировать в Google и Tesla

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