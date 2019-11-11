Общество
Lenta.ruРоссияне не стали отказываться от наличных денег
Только два процента жителей России полностью перешли на безналичный расчет при покупках, следует из опроса «Левада-центра», опубликованного на сайте организации. По данным опроса, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, 98 процентов не готовы отказаться от них полностью.
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Экономика
Наиль Магдеев рассказал, что будет с Челнами, если их исключат из списка моногородов
Программа развития моногородов, напомнил мэр, не на пустом месте была создана.
Челнинские известия 05:35
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Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
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Известия 02:24
Политика
Путин заявил о необходимости обеспечить прозрачность закупок техники
Президент России Владимир Путин заявил, что расходование бюджетных средств на закупку техники и оборудования в рамках национальных проектов должно быть прозрачным.
Парламентская газета 05:01
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Vprognoze.ru 04:43
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском вчера в 09:12
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
Российская газета 01:39
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
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Политика
Лавров осудил попытки США ограбить Сирию
Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 04:59
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском 08 ноября в 15:58
Происшествия
Убивший выпускницу доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки, раскаивается в содеянном.
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Происшествия
В Бурятии найден мёртвым контрактник
REGNUM 02:46
Шоу-бизнес
Ладу Дэнс раскритиковали за чрезмерную пластику
По мнению фанатов, певица прибегла к пластике или уколам красоты. 53-летняя Лада Дэнс все реже появляется на публике.
StarHit.ru вчера в 03:00
Политика
В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме
Ранее депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии") заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".
РИА Новости 05:06
Политика
МИД России прокомментировал переворот в Боливии
Российское внешнеполитическое ведомство призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и разрешить сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем, чтобы сохранить мир и спокойствие.
Известия 04:29
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
13 школьников выписаны из больницы на Кубани после отравления
13 пострадавших школьников выписаны из больницы, сообщает со ссылкой на представителя СУ СКР по Краснодарскому краю РИА Новости.
Кавказский узел 05:09
Общество
Глушаков подал в суд на бывшую жену
Экс-игрок «Спартака» и полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал судебный иск против бывшей жены Дарьи.
Metaratings 04:36
Политика
Путин потребовал следить за исполнением закона об амнистии капиталов
Президент напомнил, что этот закон "установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования", передает ТАСС.
Москва 24 03:53
Происшествия
Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили
Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:18
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Интернет
YouTube начнет удалять аккаунты «без коммерческого смысла»
«YouTube может прекратить Ваш доступ или доступ посредством Вашего аккаунта Google ко всему Сервису или его части, если сочтет, что предоставление Вам доступа к Сервису более не имеет коммерческого смысла», — говорится в условиях пользовательского соглашения.
Adindex.ru 05:38
Хоккей
Назаров – Биссоннетту и Уитни: «Уже купил билеты двум русским шпионам, летят к вам бизнес-классом»
Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал высказывания бывшего хоккеиста Райана Уитни в подкасте Spittin Chiclets.
Sports.ru 04:30
Общество
FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Ведомости 04:37
Транспорт
Первые две линии МЦД откроются в ноябре
Москва 24 вчера в 18:44
Происшествия
По факту смертельной стрельбы в Алексине возбуждено уголовное дело
Первый Тульский 06:09
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза вышла из комы
Вести.Ru 05:55