Только два процента жителей России полностью перешли на безналичный расчет при покупках, следует из опроса «Левада-центра», опубликованного на сайте организации. По данным опроса, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, 98 процентов не готовы отказаться от них полностью.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.

Политика Путин заявил о необходимости обеспечить прозрачность закупок техники Президент России Владимир Путин заявил, что расходование бюджетных средств на закупку техники и оборудования в рамках национальных проектов должно быть прозрачным.

Общество Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.

Политика Лавров осудил попытки США ограбить Сирию Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Энергетика Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.

Происшествия Убивший выпускницу доцент СПбГУ раскаялся в содеянном Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки, раскаивается в содеянном.

Шоу-бизнес Ладу Дэнс раскритиковали за чрезмерную пластику По мнению фанатов, певица прибегла к пластике или уколам красоты. 53-летняя Лада Дэнс все реже появляется на публике.

Политика В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме Ранее депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии") заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".

Политика МИД России прокомментировал переворот в Боливии Российское внешнеполитическое ведомство призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и разрешить сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем, чтобы сохранить мир и спокойствие.

Происшествия 13 школьников выписаны из больницы на Кубани после отравления 13 пострадавших школьников выписаны из больницы, сообщает со ссылкой на представителя СУ СКР по Краснодарскому краю РИА Новости.

Общество Глушаков подал в суд на бывшую жену Экс-игрок «Спартака» и полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал судебный иск против бывшей жены Дарьи.

Политика Путин потребовал следить за исполнением закона об амнистии капиталов Президент напомнил, что этот закон "установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования", передает ТАСС.

Происшествия Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Интернет YouTube начнет удалять аккаунты «без коммерческого смысла» «YouTube может прекратить Ваш доступ или доступ посредством Вашего аккаунта Google ко всему Сервису или его части, если сочтет, что предоставление Вам доступа к Сервису более не имеет коммерческого смысла», — говорится в условиях пользовательского соглашения.