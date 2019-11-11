Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения. Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

Только два процента жителей России полностью перешли на безналичный расчет при покупках, следует из опроса «Левада-центра», опубликованного на сайте организации. По данным опроса, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, 98 процентов не готовы отказаться от них полностью.

Россияне не стали отказываться от наличных денег

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