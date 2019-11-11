Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне не стали отказываться от наличных денег

Только два процента жителей России полностью перешли на безналичный расчет при покупках, следует из опроса «Левада-центра», опубликованного на сайте организации. По данным опроса, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, 98 процентов не готовы отказаться от них полностью.
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с чего всё началось

2% россиян полностью отказались от наличных

Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения. Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБКвчера в 23:00

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Россияне не стали отказываться от наличных денег

Lenta.ru02:34

Опрос: 2% россиян полностью отказались от использования наличных

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«Левада-центр»: 2% россиян не используют наличные

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РБКвчера в 23:00
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