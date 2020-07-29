Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.

с чего всё началось

В июне почти 365 тысяч кредитов на 6 миллиардов рублей не обслуживались более месяца. В июле ситуация только ухудшилась. По оценкам специалистов около 90 процентов кредитов так и не вернулись к нормальному графику платежей.

Россияне не выплатили 90% просроченных кредитов во время карантина

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