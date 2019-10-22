Общество

ИзвестияИзвестияРоссияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
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с чего всё началось

Куда уходят деньги: россияне не забрали выигрышей в лотереи на 3 млрд

Не имей сто рублей Статистика "Столото" показывает, что на сегодняшний день сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей.
Известиявчера в 21:01

Подробнее о событии

Россияне проигнорировали выигрыши в лотерею на сумму 3 млрд рублей

VSE42.RU04:05

Раскрыта сумма не востребованных россиянами выигрышей в лотерею

Lenta.ru02:10

Миллиарды рублей не забрали победители лотерей в России

News.ruвчера в 20:54

Россияне не востребовали почти 3 млрд рублей выигрышей в лотереи

РЕН ТВвчера в 22:26

Куда уходят деньги: россияне не забрали выигрышей в лотереи на 3 млрд

Известиявчера в 21:01

Россияне не пришли за выигрышами в лотерею на 3 млрд рублей

МИР 24вчера в 19:16

Кто не забрал 3 млрд рублей? Победители лотерей не явились за деньгами

AmurMedia.ruвчера в 18:40
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Политика

Горбачев озвучил победителей в холодной войне

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
Российская газета вчера в 23:15
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Происшествия

Обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы в Чите приговорили к пожизненному заключению

Забайкальский краевой суд во вторник приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Фирулева, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, тело которой было обнаружено в октябре 2018 года на автостоянке в Чите.
ТАСС 03:59
Общество

В Японии началась церемония восшествия на престол нового императора

В Японии началась церемония восшествия на престол нового императора Нарухито.
Российская газета 04:23
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Происшествия

В Красноярске автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы

Вода на проезжую часть не вытекала. Сейчас жители ближайших домов временно остались без воды.
ТВК 02:05
Политика

МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом

Петиционный комитет Бундестага рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
News.ru вчера в 17:57
Экономика

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском 03:00
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Наука

Специалисты описали последний день существования динозавров

Археологи проанализировали образцы грунта, взятого из кратера Чиксулуб, впоследствии чего были смоделированы первые часы после падения астероида, который стёр с лица земли всех динозавров.
Planet Today вчера в 16:24
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Культура

Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»

Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура вчера в 12:54
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали актрису Валентину Талызину

РИА Новости вчера в 05:58
Происшествия

Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Ведомости вчера в 13:54
Политика

Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»

ТВ Центр вчера в 15:12
Происшествия

В Новой Москве задержан убивший двух человек мужчина

Полиция задержала мужчину в Новой Москве, убившего ножом двух человек и ранившего еще четверых.
Известия 04:19
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Политика

Хиллари Клинтон начала «топить» однопартийцев – политолог Абзалов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в одном из своих последних интервью Клинтон намекнула, что Тулси Габбард пользуется поддержкой со стороны РФ.
REGNUM вчера в 14:27
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Политика

Либеральная партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде

Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах, но не сможет сформировать правительство большинства.
ТАСС 04:30
Кино

Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов

По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру вчера в 15:00
Экономика

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Политика

Телеведущий Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира

Телеведущий Владимир Соловьев назвал «идиотами» и «душевнобольными» авторов петиции за отстранение его от эфира.
URA.Ru вчера в 10:40
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены

На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
StarHit.ru вчера в 04:00
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 19:36
Политика

В Европарламенте возмутились словами Зеленского в разговоре с Трампом

Вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что была шокирована словами украинского лидера Владимира Зеленского, сказанными им во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.
RT на русском вчера в 20:01
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК вчера в 19:58
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