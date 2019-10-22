Общество
ИзвестияРоссияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
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Не имей сто рублей Статистика "Столото" показывает, что на сегодняшний день сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей.Известиявчера в 21:01
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Политика
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
Российская газета вчера в 23:15
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Происшествия
Обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы в Чите приговорили к пожизненному заключению
Забайкальский краевой суд во вторник приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Фирулева, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, тело которой было обнаружено в октябре 2018 года на автостоянке в Чите.
ТАСС 03:59
Общество
В Японии началась церемония восшествия на престол нового императора
В Японии началась церемония восшествия на престол нового императора Нарухито.
Российская газета 04:23
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Происшествия
В Красноярске автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы
Вода на проезжую часть не вытекала. Сейчас жители ближайших домов временно остались без воды.
ТВК 02:05
Политика
МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом
Петиционный комитет Бундестага рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
News.ru вчера в 17:57
Экономика
Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском 03:00
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Наука
Специалисты описали последний день существования динозавров
Археологи проанализировали образцы грунта, взятого из кратера Чиксулуб, впоследствии чего были смоделированы первые часы после падения астероида, который стёр с лица земли всех динозавров.
Planet Today вчера в 16:24
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Культура
Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура вчера в 12:54
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали актрису Валентину Талызину
РИА Новости вчера в 05:58
Происшествия
Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Ведомости вчера в 13:54
Политика
Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»
ТВ Центр вчера в 15:12
Происшествия
В Новой Москве задержан убивший двух человек мужчина
Полиция задержала мужчину в Новой Москве, убившего ножом двух человек и ранившего еще четверых.
Известия 04:19
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Политика
Хиллари Клинтон начала «топить» однопартийцев – политолог Абзалов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в одном из своих последних интервью Клинтон намекнула, что Тулси Габбард пользуется поддержкой со стороны РФ.
REGNUM вчера в 14:27
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика
Либеральная партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде
Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах, но не сможет сформировать правительство большинства.
ТАСС 04:30
Кино
Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов
По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру вчера в 15:00
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Политика
Телеведущий Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира
Телеведущий Владимир Соловьев назвал «идиотами» и «душевнобольными» авторов петиции за отстранение его от эфира.
URA.Ru вчера в 10:40
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
StarHit.ru вчера в 04:00
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 19:36
Политика
В Европарламенте возмутились словами Зеленского в разговоре с Трампом
Вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что была шокирована словами украинского лидера Владимира Зеленского, сказанными им во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.
RT на русском вчера в 20:01