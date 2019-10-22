Не имей сто рублей Статистика "Столото" показывает, что на сегодняшний день сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей.

с чего всё началось

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Политика Горбачев озвучил победителей в холодной войне Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Происшествия Обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы в Чите приговорили к пожизненному заключению Забайкальский краевой суд во вторник приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Фирулева, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, тело которой было обнаружено в октябре 2018 года на автостоянке в Чите.

Общество В Японии началась церемония восшествия на престол нового императора В Японии началась церемония восшествия на престол нового императора Нарухито.

Экономика Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.

Общество Детей освободят от платы за вывоз мусора В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Происшествия В Красноярске автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы Вода на проезжую часть не вытекала. Сейчас жители ближайших домов временно остались без воды.

Политика МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом Петиционный комитет Бундестага рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Экономика Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Наука Специалисты описали последний день существования динозавров Археологи проанализировали образцы грунта, взятого из кратера Чиксулуб, впоследствии чего были смоделированы первые часы после падения астероида, который стёр с лица земли всех динозавров.

Происшествия На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.

Происшествия В Новой Москве задержан убивший двух человек мужчина Полиция задержала мужчину в Новой Москве, убившего ножом двух человек и ранившего еще четверых.

Политика Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.

Политика Хиллари Клинтон начала «топить» однопартийцев – политолог Абзалов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в одном из своих последних интервью Клинтон намекнула, что Тулси Габбард пользуется поддержкой со стороны РФ.

Политика Либеральная партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах, но не сможет сформировать правительство большинства.

Кино Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.

Экономика Спрос на бензин в России рекордно обрушился Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.

Политика Телеведущий Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира Телеведущий Владимир Соловьев назвал «идиотами» и «душевнобольными» авторов петиции за отстранение его от эфира.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Шоу-бизнес Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.

Фигурное катание Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.