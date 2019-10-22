Общество
ИзвестияРоссияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
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с чего всё началось
Россияне не востребовали выигрышей в лотерею почти на 3 млрд рублей. Такие расчеты на основании своих данных специально для «Известий» подготовил оператор по распространению билетов гослотерей «Столото». Речь идет о средствах, по которым не истек трехлетний срок давности.Известиявчера в 21:01
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