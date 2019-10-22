Общество

ИзвестияИзвестияРоссияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось

Куда уходят деньги: россияне не забрали выигрышей в лотереи на 3 млрд

Россияне не востребовали выигрышей в лотерею почти на 3 млрд рублей. Такие расчеты на основании своих данных специально для «Известий» подготовил оператор по распространению билетов гослотерей «Столото». Речь идет о средствах, по которым не истек трехлетний срок давности.
Известиявчера в 21:01

Подробнее о событии

«Известия»: россияне не забрали выигрышей в лотерею почти на 3 млрд рублей

ТАСС05:06

Кто не забрал 3 млрд рублей? Победители лотерей не явились за деньгами

AmurMedia.ruвчера в 18:40

Россияне не востребовали почти 3 млрд рублей выигрышей в лотереи

РЕН ТВвчера в 22:26

Миллиарды рублей не забрали победители лотерей в России

News.ruвчера в 20:54

Куда уходят деньги: россияне не забрали выигрышей в лотереи на 3 млрд

Известиявчера в 21:01

Россияне не пришли за выигрышами в лотерею на 3 млрд рублей

МИР 24вчера в 19:16

Раскрыта сумма не востребованных россиянами выигрышей в лотерею

Lenta.ru02:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома

Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Кино

Натали Портман встала на защиту фильмов Marvel

Ранее Скорсезе сравнил фильмы Marvel с парками развлечений и подчеркнул, что их нельзя назвать кино. Его поддержал Фрэнсис Форд Коппола.
РИА Новости 03:02
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Общество

Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru вчера в 07:19
Происшествия

Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве

Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей.
Газета.Ru 04:59
Происшествия

Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК вчера в 18:47
Общество

В России поставили на учет более 1,5 тыс. дронов

Владельцы дронов почти за месяц поставили на учет более полутора тысяч беспилотников, следует из статистики Росавиации.
ТАСС 05:24
Происшествия

Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе во Внуково

Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе в здание аэропорта Внуково. Видео с места опубликовал Life.
Вечерняя Москва 05:38
Общество

Император Японии официально объявил о вступлении на престол

Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме.
ТАСС 05:51
Футбол

Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

Lenta.ru вчера в 14:11
Армия и оружие

Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Общество

Россияне возложили на себя ответственность за происходящее в стране

В полной мере свою ответственность ощущают 13 процентов опрошенных, в значительной мере — 16 процентов, в незначительной — 28 процентов.
Lenta.ru 05:09
Экономика

«Ведомости»: РСПП просит Минфин смягчить налоговый режим для холдингов

Как сообщают «Ведомости», РСПП предлагает смягчить условия льгот — освободить от налогов дивиденды и доходы, полученные при выходе из капитала компаний.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 11:38
Фигурное катание

Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 20 октября в 07:43
Общество

Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225

В настоящее время в мире существует лишь один лётный экземпляр Ан-225.
News.ru 01:41
Здоровье

Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво

Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Вечерний курьер вчера в 17:30
Армия и оружие

«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ

Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
Военное обозрение вчера в 09:59
Спорт

В Париже представили логотип Олимпиады 2024

Оргкомитет летних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже показал логотип соревнований.
АБН 03:25
Космос

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибывает в рабочую точку

21 октября космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 04:25
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Хоккей

Тарасенко стал первой звездой матча «Сент-Луис» — «Колорадо»

Газета.Ru 03:45
Шоу-бизнес

Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой

Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Актуальные Новости 04:37
Общество

Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Политика

В Сочи пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, Россия позитивно оценивает эти договоренности. Вопрос в том, что будет дальше.
Первый канал 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное