Россияне не востребовали выигрышей в лотерею почти на 3 млрд рублей. Такие расчеты на основании своих данных специально для «Известий» подготовил оператор по распространению билетов гослотерей «Столото». Речь идет о средствах, по которым не истек трехлетний срок давности.

с чего всё началось

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

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