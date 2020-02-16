Общество
Российская газетаРоссияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess
Россияне не просили об эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.
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Количество зараженных коронавирусом COVID-19 на японском лайнере выросло до 355 человек
Народные новостивчера в 23:38
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Гаджеты
Выбираем «бюджетный флагман»: 5 смартфонов, которые похожи на аппараты топ-класса, а стоят дешевле
Рецепт «бюджетного флагмана» прост: берем топовый аппарат, ставим чипсет попроще, убираем большую часть премиальных функций, оставляем дизайн в стиле дорогой модели и добавляем слово Lite (ну или какое-нибудь еще) к названию получившегося смартфона.
Биатлон
Фуркад поздравил Логинова с победой на чемпионате мира
Происшествия
Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале
Происшествия
Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве
Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
Политика
В Госдуме оценили возможность достроить «Северный поток-2» в этом году
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на слова американского министра о том, что Россия не способна достроить "Северный поток-2" в нынешних условиях.
Армия и оружие
Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию
Колонна американской армии с военной техникой направилась из Ирака на территорию Сирии.
Происшествия
В Приморье автобус сбил амурского тигра
Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
Политика
Драма в Мюнхене: «Глобальный порядок во главе с США — окончен»
Для завершения образа главы американской дипломатии не хватало разве что ковбойской шляпы, сапог со шпорами и стакана виски: элегантный костюм госсекретаря сильно контрастировал с его риторикой.
Кино
Тильда Суинтон снимется в телеадаптации «Паразитов»
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Футбол
Холанд первым в истории Бундеслиги забил 8 голов в 5 стартовых матчах
19-летний норвежец первым в истории чемпионата Германии забил 8 голов в первых 5 матчах.
Гаджеты
Опубликованы фотографии Intel Core i9-10900 поколения Comet Lake-S
Оба процессора предложат 10 ядер и 20 потоков, однако у Core i9-10900 будут более низкие частоты (без возможности ручного разгона) и уровень TDP всего в 65 Вт против 125 Вт у модели с суффиксом «К». И тут сразу отметим, что 10-ядерный процессор с TDP в 65 Вт может оказаться весьма интересным решением для некоторых пользователей.
Политика
Губернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Шоу-бизнес
Любовь Аксенова «вышла замуж» во второй раз
Актриса Любовь Аксенова, многим зрителям известная по сериалам «Содержанки» и «Мажор» во второй раз решила узаконить свои отношения с супругом – продюсером – Павлом Аксеновым.
Происшествия
У сбежавшей из Боткинской больницы пациентки не обнаружили коронавирус
Петербурженка Алла Ильина, которая на прошлой неделе сбежала из карантинного бокса Боткинской больницы, самостоятельно сдала анализы, готовясь к суду с главным санитарным врачом города.
Гаджеты
Nike выпустила «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой
Американская компания Nike представила новую модель "умных" кроссовок Adapt BB 2.0, которые способны самостоятельно зашнуровываться и управляются со смартфона.
Происшествия
Полиция задержала дочь экс-главы разведки США по подозрению в убийстве
Полиция задержала по подозрению в убийстве 27-летнюю Софию Негропонте. Об этом говорится в заявлении полиции Монтгомери (штат Мэриленд).
Общество
Учителя выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»
После приговора в поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и кинематографисты.
Биатлон
Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
Шоу-бизнес
Волочкова отметила День всех влюбленных с Джигурдой
Примечательно, что Волочкова и Джигурда вместе отметили День святого Валентина.
Футбол
Зидан высказался об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона.
Общество
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Шоу-бизнес
Куклачев оценил размер своей пенсии
Создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в беседе с порталом Teleprogramma.pro рассказал о размере своей пенсии.