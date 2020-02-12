На борту судна Diamond Princess, находящегося на карантине около японского города Иокогама, зафиксировано 39 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на данные японского Министерства здравоохранения.

На лайнере в Японии выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом

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