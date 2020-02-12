Общество

RT на русскомRT на русскомНа лайнере в Японии выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом

На борту судна Diamond Princess, находящегося на карантине около японского города Иокогама, зафиксировано 39 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на данные японского Министерства здравоохранения.
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