Общество
RT на русскомНа лайнере в Японии выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом
На борту судна Diamond Princess, находящегося на карантине около японского города Иокогама, зафиксировано 39 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на данные японского Министерства здравоохранения.
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В Японии общее число зараженных новым коронавирусом достигло 247 человек
Московский Комсомолецвчера в 23:36
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