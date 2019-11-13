Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).

с чего всё началось

Россиян особенно беспокоит рост цен на продукты — о нем заявили 25 процентов респондентов. При этом настроения по сравнению со вторым кварталом 2019 года несколько улучшились — в апреле-июне беспокойство из-за стоимости еды высказывали 27 процентов опрошенных россиян.

Игры Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.

Политика Мертвую свинью в гробу принесли к зданию Рады Под стенами парламента Всеукраинская аграрная рада устроила перфоманс, принеся под здание Рады мертвую свинью в гробу, передает "Страна.Ua".

Политика Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.

Происшествия Защита заявила о подмене сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде Животное после задержания поместили в зооуголок городского парка Новомосковска, однако кот оттуда сбежал.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Общество В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин в случае срыва торговой сделки Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Экономическом клубе в Нью-Йорке заявил, что США и Китай находятся буквально в шаге от заключения торговой сделки, которая бы устраивала Вашингтон, и пригрозил повышением пошлин, если всё опять сорвётся.

Общество Путин одобрил внедрение в России нового налога Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.

Финансы Курс доллара пробил психологическую отметку Курс евро составляет сейчас 70,60 руб. (плюс 12 коп.). Таким образом, доллар пробил психологическую отметку в 64,00 руб.

Общество Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год Размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит до 322 190 рублей, а ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — до 27 984 рублей.

Происшествия Российская школьница умерла в «Артеке» В октябре было возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, отдыхавшего в «Артеке».

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Здоровье Земским докторам отменили возрастные ограничения Глава Правительства России Дмитрий Медведев внес в программу «Земский доктор» изменения.

Происшествия Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Теннис Новак Джокович: Тим полностью заслужил эту победу Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём поражении от австрийца Доминика Тима на групповом этапе Итогового чемпионата АТР.

Гаджеты Смартфон Realme X2 Pro с 64-Мп камерой вышел в Европе С сегодняшнего дня в Европе стартовали продажи флагманского смартфона Realme X2 Pro, дебют которого состоялся в октябре этого года.

Футбол Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.

Кино Disney показала фрагмент «Мандалорца» с дракой в баре Уже сегодня состоится премьера сериала «Мандалорец» от режиссёра «Железного Человека», а чтобы подогреть интерес к шоу Disney выпустила новый ролик с фрагментом из сериала, в котором показывают драку в баре.

Экономика Регионы потратили на нацпроекты меньше 70% годового плана Российские регионы потратили на нацпроекты менее 70% годового плана, сообщил РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства и Минфина.