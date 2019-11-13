Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне обеспокоились из-за роста цен на продукты

Россиян особенно беспокоит рост цен на продукты — о нем заявили 25 процентов респондентов. При этом настроения по сравнению со вторым кварталом 2019 года несколько улучшились — в апреле-июне беспокойство из-за стоимости еды высказывали 27 процентов опрошенных россиян.
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с чего всё началось

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
РБКвчера в 16:00

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Индекс уверенности российских потребителей достиг максимума с 2015 года

Коммерсантъ03:25

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

РБКвчера в 16:00

Россияне встревожены ценами на еду

URA.Ru01:53

Цены на еду стали главной тревогой большинства россиян

Газета.Ru00:21

Россиян беспокоит экономика, здоровье и цены на еду

News.ruвчера в 20:30

Потребительское доверие россиян обновило рекорд за 4 года

ПРАЙМвчера в 17:15

Россияне обеспокоились из-за роста цен на продукты

Lenta.ru01:48
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Игры

Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу

В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 11 ноября в 04:45
Политика

Мертвую свинью в гробу принесли к зданию Рады

Под стенами парламента Всеукраинская аграрная рада устроила перфоманс, принеся под здание Рады мертвую свинью в гробу, передает "Страна.Ua".
Газета.Ru 03:46
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Медведев пообщался с жителями села Санниково

ТАСС 03:23
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Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
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Защита заявила о подмене сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде

Животное после задержания поместили в зооуголок городского парка Новомосковска, однако кот оттуда сбежал.
РБК 03:26
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Происшествия

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Российская газета 02:25
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Политика

Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин в случае срыва торговой сделки

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Экономическом клубе в Нью-Йорке заявил, что США и Китай находятся буквально в шаге от заключения торговой сделки, которая бы устраивала Вашингтон, и пригрозил повышением пошлин, если всё опять сорвётся.
Life.ru вчера в 18:57
Общество

Путин одобрил внедрение в России нового налога

Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.
Инвест-Форсайт 11 ноября в 11:00
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия вчера в 09:27
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике

Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Финансы

Курс доллара пробил психологическую отметку

Курс евро составляет сейчас 70,60 руб. (плюс 12 коп.). Таким образом, доллар пробил психологическую отметку в 64,00 руб.
Expert.ru вчера в 06:00
Шоу-бизнес

45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью

45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Вечерний курьер вчера в 06:11
Общество

Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год

Размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит до 322 190 рублей, а ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — до 27 984 рублей.
RT на русском 03:04
Происшествия

Российская школьница умерла в «Артеке»

В октябре было возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, отдыхавшего в «Артеке».
Lenta.ru 03:42
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Здоровье

Земским докторам отменили возрастные ограничения

Глава Правительства России Дмитрий Медведев внес в программу «Земский доктор» изменения.
Красный Север 03:38
Происшествия

Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Теннис

Новак Джокович: Тим полностью заслужил эту победу

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём поражении от австрийца Доминика Тима на групповом этапе Итогового чемпионата АТР.
GoTennis.ru 01:18
Гаджеты

Смартфон Realme X2 Pro с 64-Мп камерой вышел в Европе

С сегодняшнего дня в Европе стартовали продажи флагманского смартфона Realme X2 Pro, дебют которого состоялся в октябре этого года.
MobiDevices вчера в 10:48
Общество

Диетологи перечислили привычки, которые резко увеличивают вес

Medical Note 00:07
Футбол

Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме

По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
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Кино

Disney показала фрагмент «Мандалорца» с дракой в баре

Уже сегодня состоится премьера сериала «Мандалорец» от режиссёра «Железного Человека», а чтобы подогреть интерес к шоу Disney выпустила новый ролик с фрагментом из сериала, в котором показывают драку в баре.
Gmbox.ru вчера в 04:34
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Происшествия

Омбудсмен сообщила о состоянии выпавшего с матерью из окна мальчика

РБК вчера в 02:50
Экономика

Регионы потратили на нацпроекты меньше 70% годового плана

Российские регионы потратили на нацпроекты менее 70% годового плана, сообщил РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства и Минфина.
Коммерсантъ 03:14
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
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