Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне обеспокоились из-за роста цен на продукты

Россиян особенно беспокоит рост цен на продукты — о нем заявили 25 процентов респондентов. При этом настроения по сравнению со вторым кварталом 2019 года несколько улучшились — в апреле-июне беспокойство из-за стоимости еды высказывали 27 процентов опрошенных россиян.
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с чего всё началось

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
РБКвчера в 16:00

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Россиян беспокоит экономика, здоровье и цены на еду

News.ruвчера в 20:30

Россияне обеспокоились из-за роста цен на продукты

Lenta.ru01:48

Россияне встревожены ценами на еду

URA.Ru01:53

Цены на еду стали главной тревогой большинства россиян

Газета.Ru00:21

Индекс уверенности российских потребителей достиг максимума с 2015 года

Коммерсантъ03:25

Потребительское доверие россиян обновило рекорд за 4 года

ПРАЙМвчера в 17:15

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

РБКвчера в 16:00
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Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Происшествия

На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии

Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Армия и оружие

Возросло число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа

Число погибших в результате нанесения ВВС Израиля ударов по палестинскому сектору Газа возросло до десяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Московский Комсомолец вчера в 16:07
Кино

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика

Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Шоу-бизнес

МакSим заподозрили в гормональной терапии из-за отека на лице

Дни24 01:03
Хоккей

Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Происшествия

Российская школьница умерла в «Артеке»

Lenta.ru 03:42
Экономика

Ротенберг остался без прибыли от строительства Крымского моста

Строительство Крымского моста, вероятнее всего, принесёт нулевую прибыль компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга и генпродрядчику проекта — «Стройгазмонтажу».
News.ru вчера в 05:39
Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Газета.Ru 02:47
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками.
Коммерсантъ 03:44
Происшествия

«Траст» выявил злоупотребления на 122 млрд рублей

«Траст» с 2018 года выполняет функции банка непрофильных активов. Ему передали проблемные активы «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка.
Коммерсантъ 02:23
Футбол

Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду

Игроки "Ювентуса" ждут извинений от Роналду за его поступок.
Soccer.ru вчера в 07:11
Технологии

Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat создали альянс для повышения безопасности байт-кода

Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat объявили о формировании альянса для развития и повышения безопасности приложений, основанных на WebAssembly.
3DNews 04:21
Экономика

Десять крупнейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей

На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей.
REGNUM 03:04
Общество

Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»

Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Авто

Соперник Renault Arkana от Volkswagen снова показался на фото

Колёса.ru вчера в 10:53
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Футбол

Вилья объявил о завершении карьеры

Евро-футбол.ру 02:23
Хоккей

«Флорида» обыграла «Бостон», уступая 0:4 перед третьим периодом

После двух периодов «Бостон» вел со счетом 4:0 благодаря голам Давида Пастрняка, Юакима Нордстрема, Андерса Бьорка и Здено Хары.
Sport24.ru вчера в 21:49
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Политика

Арестованного в Израиле россиянина передадут США

Верховный суд Израиля отклонил апелляцию защиты задержанного в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова.
Lenta.ru 10 ноября в 07:32
Общество

Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции

Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
Происшествия

Учеников школы в Благовещенске пугает агрессивный одноклассник

ИА Порт Амур вчера в 03:19
Футбол

Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»

Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.
Sport24.ru вчера в 12:32
Армия и оружие

Первые гиперзвуковые «Авангарды» встанут на вооружение до конца года

Вести.Ru 03:36
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru вчера в 04:37
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