Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Мальта назвала имена новых российских обладателей ее «золотых паспортов»

В АФК "Система" отказались от комментариев. Среди получивших гражданство Мальты фигурируют председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга. Бизнесмен подтвердил РБК, что получил гражданство Мальты в 2018 году.
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