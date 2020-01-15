Общество
Газета.RuРоссияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты
В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
В АФК "Система" отказались от комментариев. Среди получивших гражданство Мальты фигурируют председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга. Бизнесмен подтвердил РБК, что получил гражданство Мальты в 2018 году.РБК01:00
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