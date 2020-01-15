В АФК "Система" отказались от комментариев. Среди получивших гражданство Мальты фигурируют председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга. Бизнесмен подтвердил РБК, что получил гражданство Мальты в 2018 году.

с чего всё началось

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Угрозой демографии назвал Путин низкие доходы россиян Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию в среду, отметил, что "низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России" — сообщает ИА KrasnodarMedia .

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

Общество Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.

Кино Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.

Авто Chevrolet Corvette в третий раз становится лучшим авто года в США Corvette, обогнавший по показателям Toyota Supra и Hyundai Sonata, стал обладателем титула авто года в 3-й раз в своей истории — ранее данная модель становилась победителем в 1998 и 2014 годах.

Политика Южноуральские заводы обяжут снизить вредные выбросы Крупнейшие заводы по инициативе губернатора Алексея Текслера заключили соглашения с правительством региона о модернизации технологий с целью дальнейшего снижения негативного влияния производства на окружающую среду.

Футбол «Динамо» из-за трансфера Рауша могут лишить очков Антон Смирнов, глава футбольной правовой компании «Алетейя», рассказал, что 15 января в Палате по разрешению споров РФС рассматривался вопрос о снятии с «Динамо» очков за неисполнение решения в отношении аккредитованного посредника Golden Toys.

Экономика Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.

Политика Путин предложил наделить Думу полномочиями утверждать премьера Выступая с посланием к Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции страны статус и роль Государственного совета.