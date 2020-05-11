Общество
Gazeta.SPbСайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина
Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина. Они пытаются заполнить анкеты, чтобы получить выплаты от государства, но сайт просто не работает. Проблемы есть и с мобильной версией, и с приложением.
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с чего всё началось
Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса. У сайта не работает веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств.РБК12:27
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