Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса. У сайта не работает веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств.

с чего всё началось

Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина. Они пытаются заполнить анкеты, чтобы получить выплаты от государства, но сайт просто не работает. Проблемы есть и с мобильной версией, и с приложением.

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