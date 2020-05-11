Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbСайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина

Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина. Они пытаются заполнить анкеты, чтобы получить выплаты от государства, но сайт просто не работает. Проблемы есть и с мобильной версией, и с приложением.
Читать в источнике
Комментировать260
с чего всё началось

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса. У сайта не работает веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств.
РБК12:27

Подробнее о событии

Россияне обрушили сайт госуслуг после обращения Путина

URA.Ru12:23

Дочка «Ростелекома» назвала причину сбоя на Госуслугах

РБК15:38

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

РИА Новости14:10

Портал госуслуг после тестирования нагрузок работает в штатном режиме

ТАСС13:56

Сайт госуслуг обрушился после обращения Путина и обещания новых выплат на детей

Lenta.ru12:51

В работе сайта госуслуг могут быть неполадки из-за возросшей нагрузки

Коммерсантъ12:49

Сбой на портале Госуслуг был вызван нагрузочным тестированием

Эхо Москвы21:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 09:58
215
Происшествия

В Бурятии пассажир «Паджеро» погиб после столкновения машины с деревом

34-летний пассажир автомобиля «Митсубиши Паджеро» погиб в ДТП, которое произошло вчера днем, 11 мая, в Кабанском районе Бурятии.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 21:32
Общество

Голикова заявила о низкой смертности от коронавируса в России

Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, также заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая, показатель составил 5,6%.
Известия 10:37
748
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
873
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам сегодня

Пресс-служба Кремля сообщила о том, что Владимир Путин во второй половине дня 11 мая выступит с обращением к гражданам страны.
Знамя 31 07:15
3K
Здоровье

Доктор Комаровский рассказал о профилактике коронавируса витаминами

Доктор Комаровский, известный телеведущий и врач, цоенил пользу витаминов при профилактике коронавирусной инфекции.
Невские Новости 21:20
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
472
Финансы

Обозначены условия для усиления рубля

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
80
Происшествия

На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа

Российская газета 21:08
Общество

Вибрирующий мост с машинами в Китае попал на видео

В Сети появились кадры вибрирующего морского моста Хумэнь в китайской провинции Гуандун.
РИА Новости вчера в 10:29
1
Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
91
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовые выплаты

С 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 11:21
1,6K
Здоровье

Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
1
Наука

Эксперты изучили влияние «влажной жары» на человека

Выяснилось, что кратковременные климатические состояния, в которых совокупная температура и влажность превышали физиологические пределы выносливости человека, много раз случались в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке.
Anonsens 13:23
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
Политика

Посольство России в Чехии потребовало полицейской охраны для дипломата

Российское посольство в Чехии потребовало предоставить полицейскую охрану сотруднику дипломатической миссии.
Российская газета 15:02
100
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
226
Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
1K
Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
256
Армия и оружие

В Венесуэле обнаружили брошенные катера ВМС Колумбии

Аргументы и Факты 09 мая в 15:43
2
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
655
Политика

Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин объявил о завершении государственных нерабочих дней, введенных в стране с 30 марта.
ИА СИА-Пресс 09:33
74
Здоровье

Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон

Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом.
РИА Новости 10:16
20
Общество

Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru 11:29
366
Происшествия

В Приамурье жестко столкнулись универсал и большегруз

ИА Порт Амур 21:17
Происшествия

На Камчатке нашли подпольный цех по переработке краба

Подпольный цех по переработке краба обнаружили сотрудники погрануправления ФСБ по восточному арктическому району на юге Камчатского края.
Российская газета 20:53
8
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия 17:38
326
Игры

В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей

Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат 14:26
2
Общество

В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
115
Футбол

Мальдини прошелся критикой по Рангнику

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини раскритиковал тренера Ральфа Рангника, который не исключил вероятности того, что он возглавит миланский клуб.
Soccer.ru 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное