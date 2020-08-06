Общество
РБКРоссияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока
Подавляющее большинство участников опроса (80%) заявили, что не могут себе позволить уйти на покой раньше наступления официального пенсионного возраста, даже если захотят, так как после этого им просто не на что будет жить.
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с чего всё началось
Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют данные исследования (есть у РБК), проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.РБКвчера в 23:00
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Южный Федеральный вчера в 21:33
Общество
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Газета.Ru вчера в 07:12
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RT на русском вчера в 14:30
Общество
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Ранее о вспышке COVID-19 на курортах Турции сообщали СМИ со ссылкой на главу турецкого минздрава Фахреттина Коджу.
REGNUM вчера в 22:45
Технологии
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«ВымпелКом» — телекоммуникационная компания, поэтому намерена вернуть себе функции, связанные с планированием, мониторингом сетей и другими вещами, которыми традиционно занимаются телекоммуникационные операторы и которые в компании были отданы на аутсорс вендорам, сервис-провайдерам и т.д.
РБК 01:40
Космос
NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовятся к катастрофе
Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
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Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на уход из стана «железнодорожников» Джефферсона Фарфана.
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Трое подростков с оружием проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида.
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Ведомости вчера в 16:53
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В России увеличили финансирование разработки ракеты-носителя «Ангара»
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Над поверхностью Луны пронесся загадочный НЛО
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Бывший президент компании "Интеко" Олег Солощанский освобожден после допроса, он стал свидетелем по уголовному делу о хищениях, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении бизнесмена.
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Вышла новая книга из цикла Стефани Майер «Сумерки»
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