Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют данные исследования (есть у РБК), проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

с чего всё началось

Подавляющее большинство участников опроса (80%) заявили, что не могут себе позволить уйти на покой раньше наступления официального пенсионного возраста, даже если захотят, так как после этого им просто не на что будет жить.

Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока

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