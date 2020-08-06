Общество

РБКРБКРоссияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока

Подавляющее большинство участников опроса (80%) заявили, что не могут себе позволить уйти на покой раньше наступления официального пенсионного возраста, даже если захотят, так как после этого им просто не на что будет жить.
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с чего всё началось

Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока

Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют данные исследования (есть у РБК), проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.
РБКвчера в 23:00

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Россияне оценили возможность досрочного выхода на пенсию

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ТАССвчера в 23:33

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РБКвчера в 23:00
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Происшествия

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Российская газета вчера в 23:03
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Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на уход из стана «железнодорожников» Джефферсона Фарфана.
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Согласно опубликованным документам, Росздравнадзор проводил проверку в министерстве здравоохранения Омской области с 17 по 24 июля.
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Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия

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Космос

Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа

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Космос

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