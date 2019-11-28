Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Политика Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.

Шоу-бизнес Павел Табаков вступился за Кристину Асмус после откровенной сцены Молодой актёр Павел Табаков встал на сторону своей коллеги Кристины Асмус, против которой развернулась ожесточенная травля после её съемок в фильме «Текст».

Политика Макрон не согласился вводить мораторий на размещение РСМД Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не принимал предложение российской стороны о введение моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает Reuters.

Политика Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.

Политика На Украине оценили ущерб возвращенным Россией кораблям На Украине названа предварительная сумма ущерба, нанесенного Россией при возвращении задержанных кораблей, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампостпреда страны в Вене Игоря Лоссовского.

Общество Госдума отвергла возможность выходного 31 декабря в России Госдума не успеет до конца года рассмотреть законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря, заявил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Политика Венгрия пообещала блокировать проведение саммита Украина-НАТО Венгрия будет и дальше блокировать саммит Украина-НАТО из-за украинского языка об образовании, заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдятро, сообщает издание «Главком».

Футбол На Евро-2020 могут ввести временные замены По информации источника, тренеры национальных команд могут получить возможность проводить временные замены тех футболистов, у которых появилось подозрение на сотрясение мозга.

Шоу-бизнес Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.

Происшествия Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Здоровье Минздрав внес законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства Среди прочего министерство предлагает запретить распространять призывы к отказу от лечения и диагностики ВИЧ, теории о том, что ВИЧ-инфекции на самом деле не существует — это «заговор фармкомпаний», афера правительства и так далее.

Шоу-бизнес Мадонна отменила три концерта из-за сильной боли Сильная боль и требование врачей заставили Мадонну отменить три концерта гастрольного тура Madame X. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Футбол Тихонов оценил слова Дзюбы про войну со «Спартаком» Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов оценил слова нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы, который сравнил матч своей команды против красно-белых в 18 туре РПЛ с войной.

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.