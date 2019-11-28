Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне одобрили медведя в качестве символа страны

Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
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Опрос: почти две трети респондентов назвали медведя наиболее подходящим символом России

ТАСС04:14

Россияне назвали главный символ страны

Российская газета04:55

Медведь — правильный символ для России, считают 65% граждан

REGNUM03:54

Россияне одобрили медведя в качестве символа страны

Lenta.ru04:54

Россияне раскрыли свое отношение к медведю как символу России

РБК07:59

Почти две трети россиян считает медведя наиболее подходящим символом РФ

Газета.Ru05:26

Россияне одобрили медведя в качестве символа страны

Rambler News Service05:14
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Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
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По информации источника, тренеры национальных команд могут получить возможность проводить временные замены тех футболистов, у которых появилось подозрение на сотрясение мозга.
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