Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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Армия и оружие У США не осталось боеспособных авианосцев в Атлантике Все 6 американских атомных авианосцев, размещенных на базе Норфолк на восточном побережье США, находятся на ремонте и не способны в ближайшее время выйти в дальний поход, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВМС США.

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Общество Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.

Авто «АвтоВАЗ» начал производство обновлённой Lada 4x4 Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.

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