Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне одобрили медведя в качестве символа страны

Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
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Опрос: почти две трети респондентов назвали медведя наиболее подходящим символом России

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Lenta.ru04:54

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:21, Вашингтон
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