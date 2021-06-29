Россияне оказались не готовы к вакцинации от COVID-19 ради отдыха в Краснодарском крае
Только три процента россиян согласны привиться от коронавируса ради отпуска на курортах Краснодарского края, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса Superjob. В опросе участвовали 1,6 тысячи жителей страны.В источнике
В мае 20% граждан заявляли, что вакцинируются, если это будет условием для поездки за рубеж. 19% респондентов планируют сделать прививку независимо от условий, поставленных властями Краснодарского края.
Апрельский прогноз ЦБ по средней ключевой ставке на 2021 год составляет 4,8-5,4% (с учетом того, что с 1 января по 25 апреля 2021 года средняя ключевая ставка была равна 4,3%, с 26 апреля до конца 2021 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 5-5,8%).