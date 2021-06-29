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Россияне оказались не готовы к вакцинации от COVID-19 ради отдыха в Краснодарском крае

Только три процента россиян согласны привиться от коронавируса ради отпуска на курортах Краснодарского края, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса Superjob. В опросе участвовали 1,6 тысячи жителей страны.В источнике

С чего всё началось

Россияне оказались не готовы прививаться ради отпуска в Сочи и Анапе

В мае 20% граждан заявляли, что вакцинируются, если это будет условием для поездки за рубеж. 19% респондентов планируют сделать прививку независимо от условий, поставленных властями Краснодарского края.
РБК22:00

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Опрос показал, что 19% россиян однозначно намерены привиться от COVID

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URA.Ru22:36

Россияне оказались не готовы к вакцинации от COVID-19 ради отдыха в Краснодарском крае

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Россияне оказались не готовы прививаться ради отпуска в Сочи и Анапе

Lenta.ru01:31

Вакцинироваться ради отпуска в Краснодарском крае готово 3% россиян

Коммерсантъ00:32

Только 3% россиян готовы вакцинироваться ради отдыха в Краснодарском крае, — выяснил портал SuperJob

Эхо Москвы03:04

Россияне оказались не готовы прививаться ради отпуска в Сочи и Анапе

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Интерфаксвчера в 05:33