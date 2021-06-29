ЦБ РФ в июле может рассмотреть повышение ключевой ставки до 6,5%

Апрельский прогноз ЦБ по средней ключевой ставке на 2021 год составляет 4,8-5,4% (с учетом того, что с 1 января по 25 апреля 2021 года средняя ключевая ставка была равна 4,3%, с 26 апреля до конца 2021 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 5-5,8%).