Общество
СусанинРоссияне оказались одними из самых активных покупателей жилья в Турции
Россияне оказались одними из самых активных покупателей жилья в Турции. По данным Газеты, об этом сообщило РБК со ссылкой на Институт статистики Турции. В 2019 году число сделок по недвижимости, в которых фигурировали россияне, выросло на 26%.
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с чего всё началось
Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана: соответственно 7,6 тыс. и 5,4 тыс. сделок в 2019 году. В целом спрос на жилье в Турции, если учитывать и местное население, и иностранцев, за год сократился почти на 2%, до 1,3 млн сделок.РБКвчера в 02:00
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Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Кино
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) 2020 года.
Происшествия
Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок
Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
Общество
«Новая газета»: добычей нефти в Сирии займутся две связанные с Пригожиным компании
Как пишет «Новая газета», «Велада» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. была учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой, которая работала помощницей руководителя «Конкорд менеджмент и консалтинг» (компания Евгения Пригожина).
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Спорт
Британия не выдала WADA пробы чемпиона Мо Фары
Британское антидопинговое агентство (UKAD) приняло решение не выдавать специалистам Всемирного антидопингового агентства (WADA) образцы проб легкоатлета Мо Фары для перепроверки, сообщило издание «Южный Федеральный».
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
Политика
РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Шоу-бизнес
Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой пиара и мужа-инвалида
Поргина не раз слышала упреки в свой адрес о том, что она якобы пиарится на лечении мужа, но услышать подобные домыслы от дочери актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова она не ожидала.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег
Об отказе от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл объявили 8 января.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Политика
Зеленский назвал условие для своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что, согласно украинской Конституции, ему пришлось бы уйти в отставку, если бы ему предъявили обвинения «в какой-то подлинной коррупции».
Происшествия
Двое школьников изнасиловали работницу почты под Гатчиной
Утром 19 января в полицию обратилась 24-летняя оператор почтового отделения, которая рассказала, что накануне в садоводстве "Старые Черницы" под Гатчиной ее изнасиловали двое малознакомых молодых людей, сообщает "Мойка 78".
Здоровье
Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака
Известный российский врач-кардиолог Александр Мясников в очередном выпуске популярной программы «О самом главном» перечислил пять главных условий победы над раком.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Кино
На Netflix выйдут лучшие мультфильмы Хаяо Миядзаки
Netflix получила права на большинство мультфильмов студии Ghibli, основанной популярным аниматором Хаяо Миядзаки.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Армия и оружие
Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии
Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Музыка
Американский певец скончался во время выступления
На фестивале авторских песен в американском штате Флорида прямо на сцене скончался певец. Умер 71-летний Дэвид Олни, сообщает Variety.
Политика
Зеленский почтил память украинских «киборгов»
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских националистов, нашедших смерть в аэропорту Донецка.