Лидерами по числу покупок турецкой недвижимости остаются граждане Ирака и Ирана: соответственно 7,6 тыс. и 5,4 тыс. сделок в 2019 году. В целом спрос на жилье в Турции, если учитывать и местное население, и иностранцев, за год сократился почти на 2%, до 1,3 млн сделок.

с чего всё началось

Россияне оказались одними из самых активных покупателей жилья в Турции. По данным Газеты, об этом сообщило РБК со ссылкой на Институт статистики Турции. В 2019 году число сделок по недвижимости, в которых фигурировали россияне, выросло на 26%.

Россияне оказались одними из самых активных покупателей жилья в Турции

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