Общество
Российская газетаНазвана самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники. Лидером антирейтинга стала мультиварка - бесполезной ее сочли около 18 процентов опрошенных, пишет ТАСС.
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Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Футбол
Футбольный мир отмечает 90‑летие со дня рождения Льва Яшина
Все знают, что он признан лучшим вратарем ХХ века, его именем назван приз, который вручают голкиперам на чемпионатах мира.
Петербургский дневник 03:24
Политика
Зеленскому пригрозили немирным Майданом
Евродепутат пояснила, что каждый раз, когда на Украине менялась власть, система коррупции и влияние олигархов оставались прежними, и Зеленскому необходимо нивелировать их влияние.
Lenta.ru 08:51
Армия и оружие
Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии
Если власти США не выполнят своих обещаний по выводу курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока Сирии, Турция готова возобновить военную операцию «Источник мира».
REGNUM 08:44
Происшествия
В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку
РИА Новости 08:09
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 20 октября в 15:01
Футбол
Ла Лига выступила против проведения «Эль Класико» 18 декабря
По информции Marca, клубы должны были до 21 октября согласовать новое время проведения матча, и хотя и "Барса" и "Реал" сошлись на 18 декабря, против такого развития событий выступило руководство Ла Лиги, направившее письмо в Королевскую футбольную федерацию, утверждающую даты проведения игр.
ProstoProSport 05:27
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Происшествия
Билетеры кинотеатра в «Зимней вишне» в начале пожара были в сауне
Российская газета 08:24
Общество
В России могут освободить детей от платы за вывоз мусора
В общественной организации «Деловая Россия» предложили отменить плату за вывоз мусора для младенцев и снизить тарифы для семей, в которых есть дети, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru 07:10
Экономика
В России могут начать страховать добровольные пенсионные накопления
В России предложено страховать добровольные пенсионные накопления в размере до 1,4 млн рублей, как и вклады в банках.
РЕН ТВ вчера в 22:04
Авто
Новую Skoda Octavia показали до премьеры
Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня вчера в 10:19
Гаджеты
Microsoft называет Android лучшей ОС для смартфона Surface Duo
В отличие от ранее выпущенных смартфонов технологического гиганта, которые работали на Windows Mobile, Surface Duo базируется на ОС Android.
MobiDevices 08:22
Экономика
Экономист объяснил причину аномального роста ВВП Украины
Украинский экономист Виктор Скаршевский объяснил аномальный рост ВВП Украины.
Аргументы недели 04:49
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Коммерсантъ вчера в 19:47
Кино
Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
News.ru вчера в 08:25
Политика
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
РИА Новости 08:55
Футбол
Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную
Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
REGNUM 08:24
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Политика
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Lenta.ru 08:46
Политика
Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне
Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.
RT на русском 08:14
Экономика
В Калининградской области повысят взносы на капремонт домов
На оперативном совещании в правительстве Калининградской области во вторник, 22 октября 2019 года, рассмотрен проект регионального закона о повышении взносов на капремонт многоэтажных домов.
Русский Запад 07:46
Общество
В Лисичанске объявлено чрезвычайное положение
Режим чрезвычайной ситуации государственного уровня введен в городе Лисичанск, расположенном в подконтрольной Киеву части Луганской области Украины.
Утро.ru 08:43
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Динамо» Загреб: ставим на «кротов»
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором 22 октября донецкий «Шахтер» принимает «Динамо» из Загреба.
Все про Спорт ру 20 октября в 18:39