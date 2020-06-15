Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

В январе средняя желаемая зарплата составила 92 тысячи рублей в месяц. Более четверти россиян хотели бы получать зарплату от 100 до 200 тысяч рублей, а зарплата менее 30 тысяч рублей устроила бы лишь четыре процента опрошенных.
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с чего всё началось

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

В опросе, проведенном в июне, участвовали 4,9 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России. По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. Тогда респонденты в среднем по стране хотели бы получать 92 тыс. руб.
РБКвчера в 22:01

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РБК: россияне хотели бы получать более 70 тыс. рублей в месяц после пандемии

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Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

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Россияне назвали желаемый уровень зарплаты после снятия ограничений

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Россияне озвучили зарплатные ожидания после пандемии

Российская газета01:36

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:59

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

РИА Новости02:16

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:39
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Происшествия

В центре Петербурга полиция пресекла кулачные бои на воде

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 10:47 — REGNUM В акватории Невы в центре Северной столицы полицейские пресекли потешные кулачные бои, которые устроили на самодельном плоту в нарушение ограничительных мер в период пандемии.
REGNUM 03:47
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Происшествия

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Общество

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Общество

Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля

По мнению экспертов, существуют две причины такого решения. Во-первых, ЕС ожидает ответного открытия границ от стран из указанного списка.
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В России идет разработка водоплавающей версии ПВО "Тор-М2".
Газета.Ru 01:29
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Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

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11-летний сын Анджелины Джоли показал, как звезда выглядит дома

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Шоу-бизнес

Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова

Профиль 00:31
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
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Волейбол

Украинский волейболист Пашицкий получил российское гражданство

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Происшествия

РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов

В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
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Транспорт

Репетиции парада Победы ограничат движение в центре Петербурга

В Северной столице в связи с репетицией парада Победы на Дворцовой площади в центре города временно ограничат движение транспорта.
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Происшествия

У калининградца изъяли 25 пистолетов, автоматов и винтовок

У 47-летнего калининградца изъяли 17 пистолетов, два автомата Калашникова, шесть винтовок и три тысячи патронов.
Клопс 04:41
Происшествия

В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика

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Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

Протестующие требуют полного упразднения полиции в Сиэтле, запрета на использование оружия при охране порядка и пересмотра дел "всех цветных людей", попавших в тюрьмы.
Новые Известия 12 июня в 11:34
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
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Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
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Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 254 человека

Еще 254 случая заражения вирусом SARS-CoV-2 подтвердили эпидемиологи Свердловской области. Данные от 14 июня сообщили в оперштабе региона.
ИА Красная Весна вчера в 05:43
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Религия

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ

Храм строили на пожертвования граждан и организаций, деньги поступали в благотворительный фонд "Воскресение".
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Гаджеты

Инсайдер намекнул на разработку компанией Apple складного смартфона

Известный инсайдер намекнул на разработку компанией Apple складного смартфона.
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
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Политика

В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram

В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Общество

В Крыму полностью отменен режим самоизоляции

С сегодняшнего дня в Республике Крым отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Вести Крым 03:07
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