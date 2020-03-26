Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

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Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам. Об этом рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

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Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:56

Россияне стали прятаться за коронавирус от банков и коллекторов

Ридус00:25

Клиенты банков отказываются платить долги по кредитам из-за коронавируса

Долг.рф00:26
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NASA представило невероятные снимки поверхности Марса

Дни24 вчера в 11:20
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией

О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Коммерсантъ вчера в 16:26
Политика

Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить смартфон, на который снимали визит главы государства Владимира Путина в инфекционное отделение.
Известия 24 марта в 13:39
Происшествия

Российский самолет Су-27 упал в Черное море

РИА Новости вчера в 22:15
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в РФ

60% экономически активных россиян поддерживают решение президента РФ Владимира Путина из-за пандемии коронавируса сделать неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты, подсчитал сервис по поиску работы SuperJob.
Газета.Ru вчера в 16:14
Наука

Создан материал, излучающий узкий спектр света при нагревании

Сотрудники Политехнического института Ренсселера создали материал, который способен при нагревании испускать свет, похожий на генерируемый светодиодами и лазерами.
Индикатор 24 марта в 04:35
Происшествия

Два первых случая заражения коронавирусом выявили в Бурятии

В Бурятии выявили два первых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба правительства республики в четверг, 26 марта.
Известия вчера в 23:14
Общество

В районе американского посольства в Багдаде упали две ракеты

RT на русском вчера в 23:18
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости 23 марта в 21:09
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Ведомости вчера в 23:45
Общество

Собянин сообщил о начале пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в столице еще не пройден.
РБК вчера в 15:35
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru вчера в 18:53
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
Военное обозрение вчера в 11:01
Технологии

В Minecraft воссоздали планету Земля в масштабе 1:1

Авторы сообщили, что создавали планету Земля в игре с помощью модов Terra 1 to 1 и Cubic Chunks.
CyberSport.ru вчера в 09:22
Общество

В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом

Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
REGNUM вчера в 05:33
Политика

Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости 00:27
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Культура

Умер озвучивавший Бандераса и Гира актер дубляжа Сергей Смирнов

РБК вчера в 18:41
Общество

Эксперты оценили последствия нерабочей недели из-за коронавируса

Российские предприниматели смогут без значительных потерь пережить неделю, объявленную нерабочей с целью предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса нового типа.
РИА Новости вчера в 21:56
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Общество

Нетаньяху допустил вероятность полного закрытия Израиля

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что если ситуация с коронавирусом в ближайшее время не улучшится, единственным выходом станет полное закрытие страны, передает РБК со ссылкой на издание Jerusalem Post.
Росбалт вчера в 22:59
Авто

Составили рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Новые автомобили вчера в 11:21
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Общество

Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Lenta.ru вчера в 21:38
Общество

Представитель Лещенко сообщил о переводе певца в реанимацию

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию.
РБК вчера в 15:18
Происшествия

Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве более пяти десятков человек, сообщает газета New Zealand Herald.
РИА Новости вчера в 19:09
Финансы

Экономист: Предложения Путина — прямое стимулирование вывода денег из банков

Новый налог на доходы по вкладам повлияет на вывод денег из банков, а дефицит бюджета из-за выхода из ОПЕК+ будет погашен за счет населения, считает профессор Василий Солодков, возглавляющий банковский институт ВШЭ.
Росбалт вчера в 23:59
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Политика

Трамп призвал граждан США выйти на работу для спасения экономики

Люди умирают от коронавируса, но гораздо больше людей можно потерять, если страна окажется в обширной рецессии или депрессии, отметил Трамп, подчеркнув, что США "не были созданы, чтобы оставаться без работы".
Российская газета 24 марта в 23:26
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