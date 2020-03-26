Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам. Об этом рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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с чего всё началось

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
РБКвчера в 23:02

Подробнее о событии

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

РБКвчера в 23:02

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:56

Россияне перестали платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

URA.Ru01:30

Россияне стали прятаться за коронавирус от банков и коллекторов

Ридус00:25

Должники все чаще отказываются платить по кредитам, ссылаясь на коронавирус

Накануне.Ru00:37

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Piter.tv01:25

Россияне отказываются возвращать долги из-за коронавируса

ФедералПресс00:35
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Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Здоровье

Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Газета.Ru 01:25
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Политика

Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды

Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Мой Брянск вчера в 10:23
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Известия 00:27
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском вчера в 12:29
Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Ведомости 01:25
Общество

Во Владивосток не пустили круизный лайнер

Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
REGNUM 00:41
Общество

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
RT на русском 01:40
Политика

Эрдоган предсказал миру глобальные изменения после пандемии COVID-19

Во всем мире после пандемии COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом SARS-CoV-2) будет построена новая политическая, экономическая и социальная система.
Известия вчера в 16:32
Здоровье

Стало известно, когда носители коронавируса наиболее опасны

Гонконгские микробиологи заявили, что носители коронавируса наиболее опасны для окружающих в первую неделю после заражения, это проясняет, почему болезнь быстро распространяется.
РЕН ТВ 00:14
Здоровье

Из-за коронавируса в Ростовской области массово увольняются врачи инфекционного отделения

Одиннадцать врачей инфекционного отделения больницы Каменска-Шахтинского пригрозили увольнением, в случае, если их не обеспечат всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
Privet-Rostov.ru вчера в 09:22
Общество

Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн

Американский сенат единогласно одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.
Ведомости 00:29
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости вчера в 15:56
Финансы

Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
News.ru вчера в 09:59
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Общество

В США число жертв коронавируса превысило тысячу

В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Российская газета 00:45
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС вчера в 02:02
Шоу-бизнес

Умерла народная актриса Инна Макарова

Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Neva.Today вчера в 08:10
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Футбол

Дзюба оценил обложку FIFA 21 с изображением Лукашенко

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на шуточную обложку видеоигры FIFA 21, на которой изображён президент Белоруссии Александр Лукашенко.
RT на русском 01:32
Экономика

Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли

Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона.
Ведомости вчера в 13:49
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Политика

России предсказали новую позицию в мире после пандемии коронавируса

Именно поэтому позиция России в мире после победы над COVID-19 изменится, считают авторы статьи в хорватском издании Advance.
ТВ Центр вчера в 11:05
Происшествия

ВККС выдала следствию судью, который дружил с управляющим

В пяти эпизодах принимал участие приятель Городова Алексей Долгов, юрист и бывший арбитражный управляющий.
Право.ру вчера в 09:08
Кино

КиноПоиск представит две премьеры собственных сериалов

В онлайн-кинотеатре портала КиноПоиск состоятся две премьеры собственных сериалов. Релиз первых эпизодов пройдет 26 марта.
Культуромания 23 марта в 01:24
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК вчера в 09:56
Авто

Простоявшую 23 года в капсуле BMW выставили на аукцион

Недавно на аукцион была выставлена BMW 7-Series 1997 года выпуска.
МИР 24 вчера в 18:17
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение.
Newia.ru вчера в 14:30
Гаджеты

Цены на iPhone начали подниматься в России

Эксперты Hi-Tech Mail.ru проанализировали цены на актуальные модели iPhone и выяснили, что теперь самый доступный iPhone XR на 64 ГБ можно купить за 52 990 рублей, хотя ранее он стоил 49 990 рублей.
Слово и Дело вчера в 23:31
Как работают Яндекс.Новости?
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