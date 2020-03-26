Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

с чего всё началось

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам. Об этом рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

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