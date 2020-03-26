Коронавирус
Lenta.ruРоссияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса
Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам. Об этом рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).РБКвчера в 23:02
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Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Здоровье
Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции
Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Политика
Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды
Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Общество
Во Владивосток не пустили круизный лайнер
Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
Общество
Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Политика
Эрдоган предсказал миру глобальные изменения после пандемии COVID-19
Во всем мире после пандемии COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом SARS-CoV-2) будет построена новая политическая, экономическая и социальная система.
Здоровье
Стало известно, когда носители коронавируса наиболее опасны
Гонконгские микробиологи заявили, что носители коронавируса наиболее опасны для окружающих в первую неделю после заражения, это проясняет, почему болезнь быстро распространяется.
Здоровье
Из-за коронавируса в Ростовской области массово увольняются врачи инфекционного отделения
Одиннадцать врачей инфекционного отделения больницы Каменска-Шахтинского пригрозили увольнением, в случае, если их не обеспечат всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
Общество
Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн
Американский сенат единогласно одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Финансы
Рубль ускорил падение после начала выступления Путина
К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Общество
В США число жертв коронавируса превысило тысячу
В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Шоу-бизнес
Умерла народная актриса Инна Макарова
Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Футбол
Дзюба оценил обложку FIFA 21 с изображением Лукашенко
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на шуточную обложку видеоигры FIFA 21, на которой изображён президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Экономика
Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли
Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Политика
России предсказали новую позицию в мире после пандемии коронавируса
Именно поэтому позиция России в мире после победы над COVID-19 изменится, считают авторы статьи в хорватском издании Advance.
Происшествия
ВККС выдала следствию судью, который дружил с управляющим
В пяти эпизодах принимал участие приятель Городова Алексей Долгов, юрист и бывший арбитражный управляющий.
Кино
КиноПоиск представит две премьеры собственных сериалов
В онлайн-кинотеатре портала КиноПоиск состоятся две премьеры собственных сериалов. Релиз первых эпизодов пройдет 26 марта.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Авто
Простоявшую 23 года в капсуле BMW выставили на аукцион
Недавно на аукцион была выставлена BMW 7-Series 1997 года выпуска.
Музыка
Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»
Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение.
Гаджеты
Цены на iPhone начали подниматься в России
Эксперты Hi-Tech Mail.ru проанализировали цены на актуальные модели iPhone и выяснили, что теперь самый доступный iPhone XR на 64 ГБ можно купить за 52 990 рублей, хотя ранее он стоил 49 990 рублей.