Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

с чего всё началось

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам. Об этом рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

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Шоу-бизнес Умерла народная актриса Инна Макарова Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.

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Политика В управлении ФСБ Чечни назначен новый начальник Сегодня, 25 марта новый глава УФСБ Чечни был представлен главе субъекта.⠀Кадыров поздравил Игоря Кочнева с назначением и выразил уверенность, что новый начальник УФСБ «сумеет выстроить работу на должном уровне».

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Происшествия В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.