Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам. Об этом рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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с чего всё началось

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
РБКвчера в 23:02

Подробнее о событии

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

РБКвчера в 23:02

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:56

Россияне перестали платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

URA.Ru01:30

Банки пожаловались на отказы платить по долгам из-за коронавируса

Газета.Ru01:48

Россияне стали прятаться за коронавирус от банков и коллекторов

Ридус00:25

Должники все чаще отказываются платить по кредитам, ссылаясь на коронавирус

Накануне.Ru00:37

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Piter.tv01:25
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Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Известия 00:27
Общество

Правительство поручило тестировать на вирус всех прибывающих в Россию

Правительство России поручило Минтрансу, Росавиации и Роспотребнадзору организовать с 26 марта тестирование на новый тип коронавируса всех граждан, прибывающих из зон поражения инфекцией, сообщает пресс-служба правительства.
РБК 01:36
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» ускорят

В российском военном ведомстве рассказали, что проведения стрельб гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут проводиться одновременно с подлодок проекта 885 и боевого фрегата «Адмирал Горшков».
МедиаПоток вчера в 01:30
Общество

В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом

Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.
РИА Новости 01:36
Шоу-бизнес

Умерла народная актриса Инна Макарова

Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Neva.Today вчера в 08:10
Общество

Путин объявил неделю выходных из-за коронавируса

1. Президент объявил неделю выходных из-за коронавируса Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к нации.
Lenta.ru вчера в 09:46
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС вчера в 02:02
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости вчера в 15:56
Общество

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Ведомости вчера в 19:39
Общество

Во Владивосток не пустили круизный лайнер

Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
REGNUM 00:41
Политика

В управлении ФСБ Чечни назначен новый начальник

Сегодня, 25 марта новый глава УФСБ Чечни был представлен главе субъекта.⠀Кадыров поздравил Игоря Кочнева с назначением и выразил уверенность, что новый начальник УФСБ «сумеет выстроить работу на должном уровне».
REGNUM вчера в 11:35
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Космос

Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

Южный Федеральный 23 марта в 22:07
Общество

Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Lenta.ru вчера в 13:59
Общество

В США число жертв коронавируса превысило тысячу

В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Российская газета 00:45
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru вчера в 05:05
Происшествия

В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса

Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:51
Здоровье

Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Газета.Ru 01:25
Политика

Путин подписал указ о переносе даты голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.
RT на русском вчера в 12:15
Общество

Стало известно, кому повысят пенсии с 1 апреля

Стало известно, кому в России на 6,1% проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля 2020 года.
9111.ru 24 марта в 10:42
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Футбол

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель — о челлендже с Криштиану Роналду

Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» рассказал о противостоянии с Криштиану Роналду в игроцкие годы.
Спорт-Экспресс вчера в 18:15
Общество

Кабмин рекомендовал регионам приостановить работу ТРЦ и кинотеатров

Российским регионам рекомендовано приостановить работу торговых центров, кинотеатров, а также ввести запрет на курение кальянов в общественных местах в связи со вспышкой коронавируса.
ТК Звезда 01:27
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Политика

В Киеве заявили, что еще можно локализовать распространение COVID-19

Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что Украине еще по силам локализовать распространение коронавирусной инфекции жесткими мерами, чего не удается сделать Европе.
РИА Новости вчера в 18:21
Здоровье

Врач назвал критической ситуацию в Нью-Йорке из-за резкого всплеска короновируса

Ситуация с зараженными коронавирусом в Нью-Йорке развивается будто по сценарию страны третьего мира, сказал телеканалу CNN врач одной из больниц города.
Интерфакс 01:31
Общество

Похолодание и снег ожидают москвичей на следующей неделе

В столицу на следующей неделе придут похолодание, дождь и небольшой снег.
Вечерняя Москва 00:06
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