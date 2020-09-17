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Россияне отказались платить за вывоз мусора в нескольких регионах

Россиянам не по карману мусор В пяти субъектах России мусорные операторы могут перестать работать из-за неплатежей жителей, сообщает РБК со ссылкой на РЭО и Минприроды. Проблемы возникли у девяти мусорных компаний в Дагестане, Вологодской и Челябинской областях, а также в Башкирии и Чувашии.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Ответственные за мусор в России оказались на грани краха

Lenta.ru10:03
Европейско-Азиатские новости

«Мусорные» операторы Челябинской области оказались под угрозой разорения

Европейско-Азиатские новости09:17
Накануне.Ru

В Челябинской области два «мусорных» регоператора могут приостановить работу

Накануне.Ru07:16
Ведомости

РЭО предупредил о риске остановки деятельности девяти мусорных операторов

Ведомости07:23
РИА Новости

Девять региональных «мусорных» операторов могут приостановить работу

РИА Новости06:59
Аргументы недели

Девять операторов по обращению с отходами могут остановить работу в пяти регионах

Аргументы недели05:40
РБК

Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы

РБК05:00

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
4,3K

В МИД РФ ответили на требования Польши о выдаче российских диспетчеров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Польшу прекратить травлю российских диспетчеров по делу авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качиньский.
ТК Звезда11:14
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COVID-19 обнаружили у 48 студентов Петербургской духовной академии

В Петербургской духовной академии 48 человек заразились коронавирусом, сообщил в четверг Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению в своем Тelegram-канале.
РИА Новости08:41
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Российская авиация уничтожила позиции боевиков в сирийском Идлибе

По сообщению представителя Сирийского центр мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдеррахмана, ракетные и бомбовые удары наносились по районам северо-западнее города Маарат ан-Нааман, территорию которых контролируют отряды запрещенных в России террористических организаций «Исламская партия Туркестана» и «Воины Кавказа».
Инфорос07:55
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Правительство разрешило использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов «Гонец-М»

Речь идёт о запланированном выводе на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", которые обеспечивают связь вне зоны покрытия мобильных операторов.
АК&М14 сентября в 03:38
8

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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