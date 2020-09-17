Аургазинский вестник 3

Россиянам не по карману мусор В пяти субъектах России мусорные операторы могут перестать работать из-за неплатежей жителей, сообщает РБК со ссылкой на РЭО и Минприроды. Проблемы возникли у девяти мусорных компаний в Дагестане, Вологодской и Челябинской областях, а также в Башкирии и Чувашии.