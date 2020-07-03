Экономика
Деловое.ТВРоссияне отказались тратить деньги после снятия ограничений
После начала снятия карантинных ограничений на фоне коронавируса россияне не спешат расставаться с деньгами. Как сообщили в Центробанке, граждане испытывают неопределенность из-за рынка труда. По итогам июня эксперты не заметили особого спроса в разных отраслях.
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с чего всё началось
Население как источник спроса в июне лишь стабилизировало свое положение после падения доходов, но не спешит тратить деньги из-за неопределенности на рынке труда.Коммерсантъвчера в 18:12
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Спрос не оживился даже после карантина. Люди и компании не спешат тратить
Деловой квартал (Екатеринбург)02:55
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Армия и оружие
В Дейр-эз-Зоре подорвалась колонна американских военных
Взрывное устройство сработало на пути следования колонны американских военных в поселении Сабха в провинции Дейр-эз-Зор, передают сирийские государственные СМИ со ссылкой на местные источники.
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Радикалы бросили гранату в полтавский офис «Оппозиционной платформы»
Представители националистических организаций бросили гранату в офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Полтаве, пострадала секретарь.
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Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Напомним, что в Ливии идут боевые действия между Правительством национального согласия, которое контролирует столицу Триполи, и Ливийской национальной армией под предводительством генерала Хафтара, которого поддерживают Россия и Египет.
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Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
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Используя новое, специально разработанное программное обеспечение, международная команда астрономов сократила количество вариантов местоположения барицентра нашей Солнечной системы до 100 метров.
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Amazon снимет сериал по вселенной культовой компьютерной игры Fallout
Amazon Studios и компания Bethesda объявили о съемках сериала по культовой компьютерной игре Fallout.
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Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата
Алексей Ракша, который был советником в Росстате, больше не работает в ведомстве. Об этом он сам сообщил в Facebook.
Коммерсантъ 12:52
Политика
Путину пожаловались на мороженое «Радуга»
Глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости 11:49
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 12:58
Происшествия
В украинском Николаеве самопроизвольно развёлся мост
Свободная Пресса 03:57
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Путин заявил об отсутствии ограничений по расовому признаку в России
Никаких ограничений по расовому признаку, ориентации или национальности нет и не будет в России, заявил глава государства Владимир Путин.
iReactor 09:11
Политика
О чем говорят результаты голосования
Окончательные итоги голосования об изменении Конституции пока не подведены, но от подсчета нескольких отдаленных или заграничных участков сильно не изменятся: 57,7 млн голосов «за» поправки, 15,8 млн голосов «против» поправок.
Полит.ру вчера в 12:30
Футбол
«Фиорентина» собирается пригласить Спаллетти на пост главного тренера
Бывший главный тренер "Зенита", "Ромы" и "Интера" Лучано Спаллетти может возглавить "Фиорентину", сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.По информации источника, президент "фиалок" Рокко Комиссо является инициатором приглашения Спаллетти.
Soccer.ru 13:07
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Общество
В Сербии число жертв коронавируса за сутки составило 11
В Сербии за последние 24 часа выявлены 309 больных COVID-19, скончались 11 больных, что является суточным максимумом для страны за все время пандемии по данным министерства здравоохранения.
РИА Новости 09:40
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Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Авто
Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Компания Dodge показала обновленную версию внедорожника модели Durango, которая стала самым мощным авто своего класса в мире.
Дни24 12:54
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Политика
Пушилин заявил об отказе ДНР возвращаться в состав Украины
Глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением о том, что в республике отвергли идею возможного возвращения в состав Украины.
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Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
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В WhatsApp добавят пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
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ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса
Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.
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Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
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