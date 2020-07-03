Население как источник спроса в июне лишь стабилизировало свое положение после падения доходов, но не спешит тратить деньги из-за неопределенности на рынке труда.

с чего всё началось

После начала снятия карантинных ограничений на фоне коронавируса россияне не спешат расставаться с деньгами. Как сообщили в Центробанке, граждане испытывают неопределенность из-за рынка труда. По итогам июня эксперты не заметили особого спроса в разных отраслях.

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