Экономика
Деловое.ТВРоссияне отказались тратить деньги после снятия ограничений
После начала снятия карантинных ограничений на фоне коронавируса россияне не спешат расставаться с деньгами. Как сообщили в Центробанке, граждане испытывают неопределенность из-за рынка труда. По итогам июня эксперты не заметили особого спроса в разных отраслях.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Население как источник спроса в июне лишь стабилизировало свое положение после падения доходов, но не спешит тратить деньги из-за неопределенности на рынке труда.Коммерсантъвчера в 18:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Спрос не оживился даже после карантина. Люди и компании не спешат тратить
Деловой квартал (Екатеринбург)02:55
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Здоровье
Родители самаркандских сиамских близнецов отказались от младенцев
Фергана 01 июля в 07:58
Общество
Объявлены причины смерти отца Хабиба Нурмагомедова
Сегодня стала известна печальная новость об отце Хабиба Нурмагомедова. Мужчина скончался в одной из больниц Москвы в возрасте 57 лет.
CT news 10:12
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы 01 июля в 15:07
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
Общество
В Воронежской области продлили ограничения в связи с коронавирусом
Власти Воронежской области приняли решение продлить до 7 июля введённые в регионе в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения, в том числе режим самоизоляции.
RT на русском 11:15
Здоровье
Прокуратура проверит больницу под Новосибирском и писавшее о ней СМИ
Прокуратура отреагировала на публикацию и объявила, что приступает к проверке больницы, а заодно, по просьбе самой больницы, проверит СМИ, которое теперь обвиняют в публикации недостоверной информации.
Московский Комсомолец Новосибирск 11:16
Политика
Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США
Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service 01 июля в 07:12
Общество
ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ
Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 10:36
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Происшествия
В Ивановской области серийный убийца получил пожизненный срок
Ивановский областной суд приговорил к пожизненному заключению Максима Хренова, который изнасиловал и убил четырех женщин.
ТАСС 07:48
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Происшествия
В Москве обнаружили хищение более 40 млн рублей у Минобрнауки
В Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения более 40 млн рублей у Министерства образования и науки.
Росбалт 11:19
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор
Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
Футбол
«Локомотив» заявил о готовности обменять Миранчука на Лаксальта
В клубе заявили о готовности взять Ласкальта с доплатой в 25 млн евро.
ProstoProSport 09:31
Общество
Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом
Жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в ближайшие часы.
Вести.Ru 10:41
Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Политика
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия вчера в 08:53
Общество
Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17
Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС 10:49
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов тепло поздравил бывшую жену с днем рождения
С Днем Рождения @ leyla999 ты настоящий друг, замечательная мама и партнер на всю жизнь 🎂🙏🏽 будь счастлива всегда - ничто тебя не остановит 🔥🔥🔥😎 — обратился Эмин к дочери Ильхама Алиева.
Летидор 05:39
Футбол
«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового
РИА Новости 10:10
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Общество
Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене
Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.
iReactor 09:07
Общество
В Тюменской области продлён режим повышенной готовности
Тюмень, 3 июля 2020, 18:02 — REGNUM В Тюменской области продлён режим повышенной готовности до 21 июля.
REGNUM 11:02
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07