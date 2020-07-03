Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВРоссияне отказались тратить деньги после снятия ограничений

После начала снятия карантинных ограничений на фоне коронавируса россияне не спешат расставаться с деньгами. Как сообщили в Центробанке, граждане испытывают неопределенность из-за рынка труда. По итогам июня эксперты не заметили особого спроса в разных отраслях.
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с чего всё началось

Июнь практически не показал роста платежей

Население как источник спроса в июне лишь стабилизировало свое положение после падения доходов, но не спешит тратить деньги из-за неопределенности на рынке труда.
Коммерсантъвчера в 18:12

Подробнее о событии

Россияне не торопятся тратить деньги после отмены карантина

Версия-Саратов09:44

Жители России боятся тратить деньги

ГЛАС.RU09:27

Россияне отказались тратить деньги

Lenta.ru08:21

Россияне не спешат тратить деньги после пандемии

Piter.tv08:53

Спрос не оживился даже после карантина. Люди и компании не спешат тратить

Деловой квартал (Екатеринбург)02:55

Июнь в России прошёл без денежного оживления

REGNUM02:44

Июнь практически не показал роста платежей

Коммерсантъвчера в 18:12
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Здоровье

Родители самаркандских сиамских близнецов отказались от младенцев

Фергана 01 июля в 07:58
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Общество

Объявлены причины смерти отца Хабиба Нурмагомедова

Сегодня стала известна печальная новость об отце Хабиба Нурмагомедова. Мужчина скончался в одной из больниц Москвы в возрасте 57 лет.
CT news 10:12
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Общество

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы 01 июля в 15:07
7,3K
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
13
Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
1,9K
Общество

В Воронежской области продлили ограничения в связи с коронавирусом

Власти Воронежской области приняли решение продлить до 7 июля введённые в регионе в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения, в том числе режим самоизоляции.
RT на русском 11:15
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Здоровье

Прокуратура проверит больницу под Новосибирском и писавшее о ней СМИ

Прокуратура отреагировала на публикацию и объявила, что приступает к проверке больницы, а заодно, по просьбе самой больницы, проверит СМИ, которое теперь обвиняют в публикации недостоверной информации.
Московский Комсомолец Новосибирск 11:16
11
Политика

Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service 01 июля в 07:12
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Общество

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 10:36
25
Происшествия

В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
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Хоккей

ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

ТАСС 10:02
2
Происшествия

В Ивановской области серийный убийца получил пожизненный срок

Ивановский областной суд приговорил к пожизненному заключению Максима Хренова, который изнасиловал и убил четырех женщин.
ТАСС 07:48
6
Общество

В Крыму запретили прием групп детей из других регионов

В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
1
Происшествия

В Москве обнаружили хищение более 40 млн рублей у Минобрнауки

В Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения более 40 млн рублей у Министерства образования и науки.
Росбалт 11:19
3
Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор

Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
58
Футбол

«Локомотив» заявил о готовности обменять Миранчука на Лаксальта

В клубе заявили о готовности взять Ласкальта с доплатой в 25 млн евро.
ProstoProSport 09:31
Общество

Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом

Жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в ближайшие часы.
Вести.Ru 10:41
5
Политика

Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
3,5K
Политика

В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
Политика

Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России

Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия вчера в 08:53
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Общество

Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17

Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС 10:49
16
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
1,3K
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов тепло поздравил бывшую жену с днем рождения

С Днем Рождения @ leyla999 ты настоящий друг, замечательная мама и партнер на всю жизнь 🎂🙏🏽 будь счастлива всегда - ничто тебя не остановит 🔥🔥🔥😎 — обратился Эмин к дочери Ильхама Алиева.
Летидор 05:39
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Футбол

«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового

РИА Новости 10:10
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
58
Общество

Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене

Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.
iReactor 09:07
Общество

В Тюменской области продлён режим повышенной готовности

Тюмень, 3 июля 2020, 18:02 — REGNUM В Тюменской области продлён режим повышенной готовности до 21 июля.
REGNUM 11:02
2
Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
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