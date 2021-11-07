В распоряжении “Ъ” оказался отчет

Sberbank CIB

«Индекс Иванова», из которого следует, что в третьем квартале доля потребителей, которая переключилась на покупку

СТМ

розничных сетей, выросла до 37% против 24% за тот же период 2020 года.