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Россияне отказываются от брендов

Российские потребители все активнее переключаются на собственные торговые марки (СТМ) ритейлеров.
Коммерсантъ
В распоряжении “Ъ” оказался отчет Sberbank CIB «Индекс Иванова», из которого следует, что в третьем квартале доля потребителей, которая переключилась на покупку СТМ розничных сетей, выросла до 37% против 24% за тот же период 2020 года.
Коммерсантъ
В Metro сообщили, что продажи СТМ выросли на 30%, в «Ленте» — более чем на 7%, в «Пятерочке» — на 10%.
Коммерсантъ
«На этом фоне переключение на СТМ, которые изначально дешевле, чем брендовый товар со скидкой, выглядит логичным», — сказал эксперт.
Forbes

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