В распоряжении “Ъ” оказался отчет Sberbank CIB «Индекс Иванова», из которого следует, что в третьем квартале доля потребителей, которая переключилась на покупку СТМ розничных сетей, выросла до 37% против 24% за тот же период 2020 года.
Проведенное Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи исследование показало, что для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), сообщил глава центра Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".
Коснувшись основных правил политической деятельности, она высказала мнение, что "искусство заниматься политикой заключается, среди прочего, и в том, чтобы не строить слишком много планов заранее и не принимать на себя обязательства, от которых затем приходится отказаться".