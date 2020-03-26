Коронавирус

Вести.RuВести.RuРоссияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
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с чего всё началось

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
РБК25 марта в 23:02

Подробнее о событии

Банки пожаловались на отказы платить по долгам из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 01:48

Из-за пандемии россияне начали отказывать возвращать кредиты

Московский Комсомолецвчера в 12:53

РБК: россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 02:10

Ипотечникам приготовиться: грядет волна неплатежей по кредитам

Ридусвчера в 17:31

Россияне перестали платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

URA.Ruвчера в 01:30

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Lenta.ru25 марта в 23:56

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

РБК25 марта в 23:02
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Происшествия

Пожар в жилом доме в Екатеринбурге ликвидировали

ТАСС вчера в 22:13
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс вчера в 07:18
Экономика

Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
RT на русском вчера в 16:51
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:30
Происшествия

В Магнитогорске прогремел взрыв в жилом доме

МордовМедиа вчера в 14:41
Общество

Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита

В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
ТАСС вчера в 19:02
Общество

Глава Хакасии объявил об уходе на самоизоляцию

«Обязанности главы в моё отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — добавил он.
RT на русском вчера в 23:46
Авто

Почему полезно нарушать регламент обслуживания коробки передач автомобиля

АвтоВзгляд 24 марта в 07:41
Финансы

Российские банки сообщили о росте заявок на автокредиты

Агентство отмечает, что опрос банков, работающих в данном сегменте, показал: к середине марта число новых заявок на кредит по отношению к первым двум неделям февраля увеличилось на 11,5-35%.
News.ru 00:38
Общество

Полиция приостанавливает личный прием граждан

Органы МВД в Иркутской области, как и по всей стране, временно приостанавливают личный прием граждан.
ФедералПресс вчера в 23:08
Армия и оружие

Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море

Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море.
Деловое.ТВ вчера в 04:04
Футбол

Министр спорта Италии: «Серия А вряд ли возобновится в начале мая»

Окончательное решение будет принимать федерация футбола, но вряд ли Серия А возобновится в начале мая.
Sports.ru вчера в 22:24
Футбол

Кокорин договорился с новым клубом

Lenta.ru вчера в 23:02
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости вчера в 14:08
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Здоровье

Больным пневмонией в Иркутской области проведут тест на коронавирус

С признаками ОРВИ 25 марта госпитализировано пять человек. Проведен тест на коронавирус у 160 человек (с начала пандемии у 1737).
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:51
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим

Вскоре стало известно, что фото, которыми поделился актер, были сделаны на съемочной площадке нового проекта Кирилла Кузина под названием "Офигенные".
Актуальные Новости вчера в 06:51
Игры

BioWare выпустит продолжение одной из своих «самых престижных франшиз»

BioWare открыла вакансию технического директора, который займётся разработкой «следующего тайтла одной из самых престижных франшиз студии».
CyberSport.ru вчера в 22:31
Общество

Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
RT на русском 25 марта в 12:09
Космос

Вояджер-2 обнаружил плазменный пузырь Урана

V-kosmose.com вчера в 09:01
Общество

В ГД предложили перенести ЕГЭ-2020 на август и сдвинуть прием в вузы

Депутат поясняет, что согласно оценкам экспертов, уровень дистанционного образования, которое было введено в рамках профилактики заражения, не вполне устраивает школьников и их родителей.
РИА Новости вчера в 23:32
Общество

На Сахалине больше 200 человек отправят в карантин из-за коронавируса

Обсерваторию для сахалинцев, которые возвращаются из-за границы, решили создать в местном оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный".
Российская газета вчера в 21:53
Армия и оружие

Российская военная колонна в Италии попала на видео

Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
РИА Новости 25 марта в 10:54
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport вчера в 14:46
Политика

Макрон заявил, что коронавирус угрожает существованию ЕС и Шенгена

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры несут угрозу для существования Евросоюза и Шенгена, сообщает Reuters.
Аргументы и Факты вчера в 21:30
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК вчера в 15:50
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Evo-rus.com вчера в 17:11
Политика

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Известия вчера в 16:36
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