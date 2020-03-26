Коронавирус
Вести.RuРоссияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).РБК25 марта в 23:02
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Происшествия
Пожар в жилом доме в Екатеринбурге ликвидировали
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Экономика
Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян.
Происшествия
В Магнитогорске прогремел взрыв в жилом доме
Общество
Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита
В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
Общество
Глава Хакасии объявил об уходе на самоизоляцию
«Обязанности главы в моё отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — добавил он.
Авто
Почему полезно нарушать регламент обслуживания коробки передач автомобиля
Финансы
Российские банки сообщили о росте заявок на автокредиты
Агентство отмечает, что опрос банков, работающих в данном сегменте, показал: к середине марта число новых заявок на кредит по отношению к первым двум неделям февраля увеличилось на 11,5-35%.
Общество
Полиция приостанавливает личный прием граждан
Органы МВД в Иркутской области, как и по всей стране, временно приостанавливают личный прием граждан.
Армия и оружие
Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море
Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море.
Футбол
Министр спорта Италии: «Серия А вряд ли возобновится в начале мая»
Окончательное решение будет принимать федерация футбола, но вряд ли Серия А возобновится в начале мая.
Футбол
Кокорин договорился с новым клубом
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Здоровье
Больным пневмонией в Иркутской области проведут тест на коронавирус
С признаками ОРВИ 25 марта госпитализировано пять человек. Проведен тест на коронавирус у 160 человек (с начала пандемии у 1737).
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Шоу-бизнес
Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим
Вскоре стало известно, что фото, которыми поделился актер, были сделаны на съемочной площадке нового проекта Кирилла Кузина под названием "Офигенные".
Игры
BioWare выпустит продолжение одной из своих «самых престижных франшиз»
BioWare открыла вакансию технического директора, который займётся разработкой «следующего тайтла одной из самых престижных франшиз студии».
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
Космос
Вояджер-2 обнаружил плазменный пузырь Урана
Общество
В ГД предложили перенести ЕГЭ-2020 на август и сдвинуть прием в вузы
Депутат поясняет, что согласно оценкам экспертов, уровень дистанционного образования, которое было введено в рамках профилактики заражения, не вполне устраивает школьников и их родителей.
Общество
На Сахалине больше 200 человек отправят в карантин из-за коронавируса
Обсерваторию для сахалинцев, которые возвращаются из-за границы, решили создать в местном оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный".
Армия и оружие
Российская военная колонна в Италии попала на видео
Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
Политика
Макрон заявил, что коронавирус угрожает существованию ЕС и Шенгена
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры несут угрозу для существования Евросоюза и Шенгена, сообщает Reuters.
Экономика
Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Политика
Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС
Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.