Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comРоссияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
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с чего всё началось

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
РБКвчера в 23:02

Подробнее о событии

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

РБКвчера в 23:02

РБК: россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

РИА Новости02:10

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:56

Банки пожаловались на отказы платить по долгам из-за коронавируса

Газета.Ru01:48

Россияне перестали платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

URA.Ru01:30

СМИ: россияне отказываются платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

Московский Комсомолец03:15

Заёмщики в России просят отсрочки по платежам из-за коронавируса

REGNUM02:03
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Происшествия

У российского самолета с пассажирами загорелся двигатель перед взлетом

Двигатель российского пассажирского самолета загорелся в аэропорту перед взлетом.
Lenta.ru 02:18
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 03:10
Политика

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
REGNUM 03:08
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Общество

Путин объявил в России нерабочую неделю

Следующая неделя в России — с 30 марта по 5 апреля — объявлена нерабочей. Президент заявил об этом в обращении к нации.
BFM.ru вчера в 10:02
Шоу-бизнес

«Задолбал ты меня»: Лариса Гузеева вспомнила про Гарика Харламова

Территория новостей 03:10
Здоровье

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 24 марта в 11:12
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:12
Финансы

Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
News.ru вчера в 09:59
Общество

Правительство поддержит сферы общепита и услуг

Правительство России попросило Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг разработать план государственной поддержки сфер общепита и услуг, следует опубликованного на сайте кабмина документа.
Газета.Ru 01:43
Здоровье

В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом

По данным офтальмологов США, заражение коронавирусом может вызывать, помимо уже известных, новый симптом в виде воспаления слизистой оболочки глаз, о чем информирует издание «Бильд» (Bild).
MedikForum.ru вчера в 16:04
Гаджеты

Apple обновила шестилетние iPhone и iPad до iOS 13.4

iReactor вчера в 04:20
Политика

В Кунгуре отправили в отставку мэра, посетившего ОАЭ во время пандемии

Депутаты поддержали отставку главы города Кунгур в Пермском крае Сергея Гордеева, который провел отпуск в ОАЭ во время пандемии, а затем написал заявление об уходе, сообщил РИА Новости председатель Кунгурской думы Андрей Подосёнов.
РИА Новости 02:28
Здоровье

ВОЗ признала самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Самоизоляция граждан не поможет окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
ФедералПресс вчера в 22:18
Общество

В Оренбуржье носитель коронавируса мог заразить 40 человек

Житель оренбургского Орска, которого после поездки в Мексику тест-система заподозрила, как носителя коронавируса, мог заразить 40 коллег, потому что после приезда на родину неделю ходил на работу, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
РИА Новости вчера в 14:46
Общество

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в «нерабочую» неделю

В воскресенье погода в центре европейской части России начнет ухудшаться.
Росбалт 02:06
Хоккей

Российский хоккеист Дьяков дисквалифицирован за кокаин

Бывший защитник клуба КХЛ "Адмирал" Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина.
Газета.Ru вчера в 16:23
Экономика

Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
iReactor вчера в 09:36
Авто

Названы последствия использования вместо 95-го бензина 92-го

Многие автомобилисты задаются вопросом, можно ли заменить 95-й бензин топливом с более низким октановым числом.
Новые автомобили 23 марта в 01:47
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Гаджеты

Apple готова отложить выпуск iPhone 12 до зимы

Apple ведет подготовку к возможному переносу выпуска своих первых смартфонов iPhone с поддержкой сетей 5G с начала осени на более поздний срок.
Вести.Ru 02:49
Шоу-бизнес

Галкин ответил на слова Разина о нефтяных скважинах

Рамблер 01:11
Авто

Простоявшую 23 года в капсуле BMW выставили на аукцион

Недавно на аукцион была выставлена BMW 7-Series 1997 года выпуска.
МИР 24 вчера в 18:17
Общество

Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса

Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:35
Происшествия

Мурманский суд заочно арестовал бывшего замглавы Росрыболовства

В Мурманске суд заочно арестовал бывшего заместителя госкомитета России по рыболовству Александра Тугушева, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс вчера в 16:45
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $30

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.
ТАСС вчера в 18:20
Здоровье

Дмитрий Азаров прокомментировал вчерашнее выступление Президента РФ

В своем сообщении Президент РФ отдельно поблагодарил медицинских работников - людей, которые сейчас стоят на страже нашего с вами здоровья.
Pro Город Самара 02:02
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