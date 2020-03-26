Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРБК: россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса и карантинные меры становятся аргументом для россиян, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщает РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств. О подобных обращениях уже сообщили Райффайзенбанк и Росбанк.
Читать в источнике
Комментировать526
с чего всё началось

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
РБКвчера в 23:02

Подробнее о событии

Коллекторы фиксируют единичные случаи отказов платить по займам по причине коронавируса

ТАСС08:06

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:56

РБК: россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

РИА Новости02:10

Банки пожаловались на отказы платить по долгам из-за коронавируса

Газета.Ru01:48

Россияне перестали платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

URA.Ru01:30

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

Вести.Ru03:02

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

РБКвчера в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Общество

В России из-за коронавируса объявили нерабочую неделю

Глава государства отметил, что выходными станут дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
Деловая газета. Юг вчера в 10:20
Авто

Кроссовер Kia Sonet поступит в продажу в августе

Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, поступит в продажу в августе.
Автоновости дня 24 марта в 06:55
Транспорт

ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Ведомости 05:48
Общество

Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
RT на русском 01:24
Финансы

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора.
RT на русском 09:30
Финансы

Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля

По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.
РБК 06:35
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru 02:43
Общество

Рестораны и кафе временно закроют в Петербурге

С 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты для посетителей практически все заведения общепита.
News.ru 08:56
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Экономика

Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Московская газета вчера в 11:43
Шоу-бизнес

Умерла народная актриса Инна Макарова

Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Neva.Today вчера в 08:10
Политика

В Россию прибыли маски и тест-системы от основателя Alibaba

Москва, 26 марта 2020, 14:24 — REGNUM Китайский миллиардер Джек Ма передал России более 1 млн медицинских масок и 200 тыс. тест-систем, позволяющих выявить коронавирус.
REGNUM 07:24
Политика

Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20

Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20. Он начался 26 марта в 15 часов. Саммит проходит в закрытом для прессы режиме.
Вести.Ru 08:32
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Ведомости 08:38
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

РИА Новости 24 марта в 14:18
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Общество

В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
RT на русском 09:13
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Игры

Half-Life: Alyx смогли запустить без VR

На стриме в Twitch основатель Valve News Network, Тайлер Маквикер, обнаружил, что вы можете свободно передвигаться в Half-Life: Alyx, используя мышь и клавиатуру вместо VR-технологии.
ITZine.ru 01:45
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Российские студенты уйдут на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
РИА Новости 00:29
Общество

Чеботарев раскритиковал указ об оплате выходной недели

Оплате подлежит только отработанное время — это указано в Трудовом кодексе.
Newsler.ru 07:56
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Здоровье

В Коми выписан первый пациент, выздоровевший от коронавируса

Как сообщают республиканские власти на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», гражданин полностью выздоровел и ему разрешили покинуть территорию больницы.
ГЛАС.RU вчера в 11:05
Общество

В ВОЗ назвали меры России по борьбе с коронавирусом замечательными

Россия применяет целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом с первого дня, когда Китай направил уведомление во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), применяемые меры можно назвать замечательными.
Rambler News Service 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное