Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comРоссияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам

Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
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с чего всё началось

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
РБКвчера в 23:02

Подробнее о событии

Россияне перестали платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

URA.Ru01:30

Из-за пандемии россияне начали отказывать возвращать кредиты

Московский Комсомолец12:53

РБК: россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

РИА Новости02:10

Банки пожаловались на отказы платить по долгам из-за коронавируса

Газета.Ru01:48

Ипотечникам приготовиться: грядет волна неплатежей по кредитам

Ридус17:31

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:56

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

РБКвчера в 23:02
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Спорт

Бритни Спирс «побила» рекорд Усейна Болта

Lenta.ru 14:52
Общество

Состояние заразившегося коронавирусом Лещенко улучшилось

Состояние заразившегося коронавирусом Льва Лещенко улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 15:46
Общество

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Российская газета 17:32
Армия и оружие

Коронавирус атакует оборонные предприятия Америки и Европы

В документе замминистра приводятся и указания президента США, который заявил, что все граждане Америки, занятые в важнейших отраслях национальной промышленности, должны нести "особую ответственность за выполнение нормального графика работ".
Независимая газета 17:01
Экономика

Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
ИА Клерк.Ру 11:59
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Общество

Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов

Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.
Российская газета 14:57
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 13:18
Общество

В России зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусом

Семь случаев заражения приходятся на Свердловскую область, по пять новых больных обнаружили в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре человека заразились в Якутии, по три – в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два – в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе и по одному в Хакасии и Кемеровской области.
Московская перспектива 05:19
Авто

Озвучены последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

В опубликованном на портале Cars.ru материале автомобильные специалисты ответили на интересующий всех автомобилистов вопрос о том, можно ли использовать бензин Аи-92 вместо Аи-95, чтобы сэкономить.
News-24.ru вчера в 04:21
Наука

Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на JAMA Cardiology, наличие тяжелых проблем с сердцем и сосудами повышает риск смерти от коронавируса.
ToDay News Ufa 05:35
Общество

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 03:06
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Общество

Главврач больницы в Коммунарке объяснил желтый защитный костюм Путина

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, почему президент России Владимир Путин в ходе визита в медучреждение был одет в желтый защитный костюм.
Газета.Ru 16:34
Космос

Астрономы составили самую точную глобальную карту астероида Бенну

Астрономам удалось создать наиболее детальную на сегодняшний день карту астероида Бенну.
Дни24 вчера в 11:42
Энергетика

Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Lenta.ru 16:57
Общество

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей

Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Газета.Ru 11:42
Здоровье

Более тысячи людей госпитализированы с пневмонией в Крыму

"В Крыму госпитализировано более тысячи человек с пневмонией", - сказал министр здравоохранения Крыма.
Крым 24 05:05
Общество

Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
Гаджеты

Цена смартфона Meizu 17 составит от $560

Фронтальная камера будет установлена в небольшом отверстии в верхней части дисплея. Цена смартфона Meizu 17 составит от 560 долларов США.
3DNews 09:38
Армия и оружие

Американский F-16 превзошел российский МиГ-29

Американский журнал The National Interest назвал F-16 самым "успешным" легким многоцелевым истребителем, который давно "заткнул за пояс" конкурента – МиГ-29.
Утро.ru 00:53
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье

Инфицированных коронавирусом на Украине может быть больше — эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что для введения на Украине чрезвычайного положения нет весомых причин.
REGNUM 24 марта в 02:36
Происшествия

На Кубе умер заболевший коронавирусом россиянин

Находившийся на Кубе россиянин, у которого недавно выявили коронавирус, скончался. Об этом сообщает Минздрав республики.
Интерфакс 13:45
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 08:25
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 24 марта в 03:25
Политика

В Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса

Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:17
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