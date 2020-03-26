Коронавирус
Evo-rus.comРоссияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам
Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).РБКвчера в 23:02
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Спорт
Бритни Спирс «побила» рекорд Усейна Болта
Общество
Состояние заразившегося коронавирусом Лещенко улучшилось
Состояние заразившегося коронавирусом Льва Лещенко улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Общество
США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Армия и оружие
Коронавирус атакует оборонные предприятия Америки и Европы
В документе замминистра приводятся и указания президента США, который заявил, что все граждане Америки, занятые в важнейших отраслях национальной промышленности, должны нести "особую ответственность за выполнение нормального графика работ".
Экономика
Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу
Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Общество
Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов
Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Общество
В России зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусом
Семь случаев заражения приходятся на Свердловскую область, по пять новых больных обнаружили в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре человека заразились в Якутии, по три – в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два – в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе и по одному в Хакасии и Кемеровской области.
Авто
Озвучены последствия использования 92-го бензина вместо 95-го
В опубликованном на портале Cars.ru материале автомобильные специалисты ответили на интересующий всех автомобилистов вопрос о том, можно ли использовать бензин Аи-92 вместо Аи-95, чтобы сэкономить.
Наука
Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на JAMA Cardiology, наличие тяжелых проблем с сердцем и сосудами повышает риск смерти от коронавируса.
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке объяснил желтый защитный костюм Путина
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, почему президент России Владимир Путин в ходе визита в медучреждение был одет в желтый защитный костюм.
Космос
Астрономы составили самую точную глобальную карту астероида Бенну
Астрономам удалось создать наиболее детальную на сегодняшний день карту астероида Бенну.
Энергетика
Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель
Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Общество
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей
Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Здоровье
Более тысячи людей госпитализированы с пневмонией в Крыму
"В Крыму госпитализировано более тысячи человек с пневмонией", - сказал министр здравоохранения Крыма.
Общество
Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом.
Гаджеты
Цена смартфона Meizu 17 составит от $560
Фронтальная камера будет установлена в небольшом отверстии в верхней части дисплея. Цена смартфона Meizu 17 составит от 560 долларов США.
Армия и оружие
Американский F-16 превзошел российский МиГ-29
Американский журнал The National Interest назвал F-16 самым "успешным" легким многоцелевым истребителем, который давно "заткнул за пояс" конкурента – МиГ-29.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Здоровье
Инфицированных коронавирусом на Украине может быть больше — эксперт
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что для введения на Украине чрезвычайного положения нет весомых причин.
Происшествия
На Кубе умер заболевший коронавирусом россиянин
Находившийся на Кубе россиянин, у которого недавно выявили коронавирус, скончался. Об этом сообщает Минздрав республики.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Политика
В Кремле отметили, что в России нет эпидемии коронавируса
Globallookpress В Кремле заявили о том, что фактически на данный момент в России нет эпидемии коронавируса.