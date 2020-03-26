Коронавирус

Shraibikus NewsShraibikus NewsРоссияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

Обращения заемщиков по поводу невозможности своевременного расчета по кредитам фиксируют и в банках. В Райффайзенбанке и Росбанке отметили, что даже добросовестные клиенты начали ссылаться на пандемию коронавируса, передает РБК.
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с чего всё началось

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
РБКвчера в 23:02

Подробнее о событии

Из-за пандемии россияне начали отказывать возвращать кредиты

Московский Комсомолец12:53

Коллекторы фиксируют единичные случаи отказов платить по займам по причине коронавируса

ТАСС08:06

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:56

Банки пожаловались на отказы платить по долгам из-за коронавируса

Газета.Ru01:48

Россияне перестали платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

URA.Ru01:30

РБК: россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

РИА Новости02:10

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

РБКвчера в 23:02
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Финансы

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Газета.Ru вчера в 10:28
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Армия и оружие

Ростех продемонстрировал видео испытаний новой гаубицы Мста-С

Госкорпорация «Ростех» опубликовала видео демонстрации боевых возможностей модернизированной самоходной гаубицы «Мста-С» калибра 155 мм.
ИА Новороссия вчера в 14:12
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Хоккей

Александр Овечкин: Предпочел бы начать плей-офф прямо сейчас

Извините, парни, - приводит слова Овечкина журналист НХЛ Том Гулитти.
Советский спорт 15:26
Происшествия

Мурманский суд заочно арестовал бывшего замглавы Росрыболовства

В Мурманске суд заочно арестовал бывшего заместителя госкомитета России по рыболовству Александра Тугушева, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс вчера в 16:45
Религия

В РПЦ ответили на запрет властей Петербурга ходить в церкви из-за вируса

Правовое управление Московского патриархата назвало постановление властей Санкт-Петербурга, запретивших из-за нового коронавируса посещение всех церквей, мечетей и храмов, противоречащим Конституции.
РБК 15:26
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском 24 марта в 16:31
Экономика

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс 11:15
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 683 человека

По последним сведениям, в мире новым коронавирусом заразились свыше 466 тыс. человек.
RuNews24.ru 04:08
Общество

Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что состояние певца Льва Лещенко улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке.
RT на русском 15:36
Политика

Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии

Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.
РБК 09:31
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек

По последним данным, выздоровели 120 тысяч человек. Скончались 23 тысячи заболевших.
Московский Комсомолец 14:45
Театры

Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн

Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Культуромания 08:06
Кино

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Здоровье

Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Известия 14:57
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Shraibikus News 03:57
Политика

США расширили санкции в отношении Ирана

В четверг, 26 марта, власти США внесли в список антииранских санкций пять физических лиц и пятнадцать юридических лиц.
Страна Советов on-line 12:28
Общество

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 14:06
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Общество

Выходная неделя не скажется на майских праздниках

Выходная неделя с 28 марта по 5 апреля, объявленная Владимиром Путиным, чтобы снизить распространение коронавируса в России, не повлияет на продолжительность запланированных майских праздников.
Сосновская Нива 02:20
Общество

«Машины везут гробы»: врач рассказала о «страшной ситуации» в Италии

Работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова в программе "60 минут" назвала катастрофической ситуацию с коронавирусом в стране.
РИА Новости 12:52
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Общество

Правительство РФ представило перечень тех, кто не подпадает под «нерабочий режим»

Правительство РФ составило перечень категорий работников и организаций, на которых не будет распространяться режим нерабочей недели с 30 марта о 3 апреля.
Росбалт 14:58
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости 14:08
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
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