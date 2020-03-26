Коронавирус
Shraibikus NewsРоссияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса
Обращения заемщиков по поводу невозможности своевременного расчета по кредитам фиксируют и в банках. В Райффайзенбанке и Росбанке отметили, что даже добросовестные клиенты начали ссылаться на пандемию коронавируса, передает РБК.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).РБКвчера в 23:02
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Финансы
Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина
Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Ростех продемонстрировал видео испытаний новой гаубицы Мста-С
Госкорпорация «Ростех» опубликовала видео демонстрации боевых возможностей модернизированной самоходной гаубицы «Мста-С» калибра 155 мм.
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Хоккей
Александр Овечкин: Предпочел бы начать плей-офф прямо сейчас
Извините, парни, - приводит слова Овечкина журналист НХЛ Том Гулитти.
Происшествия
Мурманский суд заочно арестовал бывшего замглавы Росрыболовства
В Мурманске суд заочно арестовал бывшего заместителя госкомитета России по рыболовству Александра Тугушева, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Религия
В РПЦ ответили на запрет властей Петербурга ходить в церкви из-за вируса
Правовое управление Московского патриархата назвало постановление властей Санкт-Петербурга, запретивших из-за нового коронавируса посещение всех церквей, мечетей и храмов, противоречащим Конституции.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Экономика
Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году
Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 683 человека
По последним сведениям, в мире новым коронавирусом заразились свыше 466 тыс. человек.
Общество
Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что состояние певца Льва Лещенко улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке.
Политика
Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии
Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек
По последним данным, выздоровели 120 тысяч человек. Скончались 23 тысячи заболевших.
Театры
Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн
Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Здоровье
Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства
Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море
Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
В четверг, 26 марта, власти США внесли в список антииранских санкций пять физических лиц и пятнадцать юридических лиц.
Общество
За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей
Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Общество
Выходная неделя не скажется на майских праздниках
Выходная неделя с 28 марта по 5 апреля, объявленная Владимиром Путиным, чтобы снизить распространение коронавируса в России, не повлияет на продолжительность запланированных майских праздников.
Общество
«Машины везут гробы»: врач рассказала о «страшной ситуации» в Италии
Работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова в программе "60 минут" назвала катастрофической ситуацию с коронавирусом в стране.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Общество
Правительство РФ представило перечень тех, кто не подпадает под «нерабочий режим»
Правительство РФ составило перечень категорий работников и организаций, на которых не будет распространяться режим нерабочей недели с 30 марта о 3 апреля.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.