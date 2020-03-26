Коронавирус
Shraibikus NewsРоссияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса
Обращения заемщиков по поводу невозможности своевременного расчета по кредитам фиксируют и в банках. В Райффайзенбанке и Росбанке отметили, что даже добросовестные клиенты начали ссылаться на пандемию коронавируса, передает РБК.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).РБКвчера в 23:02
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Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Общество
Глава Хакасии ушёл на самоизоляцию с подозрением на коронавирус
Губернатор республики Валентин Коновалов ограничил социальные контакты и ушёл на самоизоляцию.
Кино
«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России
"Джентльмены" Гая Ричи стали самым кассовым фильмом режиссера в России.
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Происшествия
В МВД назвали поджог основной версией пожара в доме в Екатеринбурге
Полиция рассматривает поджог как основную версию причин пожара в жилом доме в Екатеринбурге.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Волейбол
Алексей Вербов покинул пост наставника казанского «Зенита»
Во многом неожиданная новость пришла от казанского "Зенита". Алексей Вербов покинул пост наставника татарстанской команды.
Общество
Россия прекратит все авиасообщение с другими странами с 27 марта
Как сообщает ТАСС, с 27 марта Россия полностью прекратить регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
Общество
Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Футбол
Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду
Общество
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
25 марта, в своем обращении к гражданам, президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
Здоровье
Объяснена причина массового распространения коронавируса в Италии
Работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова объяснила, почему коронавирус практически беспрепятственно охватил европейскую страну.
Здоровье
Смерть двух человек с коронавирусом и неделя на карантине: главное о COVID-19 на сегодня
По состоянию на утро 26 марта в мире 474 489 человек заражены коронавирусом, в России — 666 (два человека с коронавирусом скончались), в Екатеринбурге — 13.
Игры
Поставки физических копий Resident Evil 3 Remake могут задержаться из-за коронавируса
Capcom сообщила о возможных задержках поставок физических копий Resident Evil 3 Remake в Европе.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Общество
Коронавирусом заразился Борис Акунин
Армия и оружие
Герой России назвал причину крушения Су-27 в Черном море
Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН рассказал об опасности ночных полётов над Черным морем.
Общество
Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года
Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.
Общество
За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей
Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
Политика
Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Общество
Ученые ожидают вторую волну коронавируса летом 2020 года
Ученые прогнозируют, что летом может начаться вторая волна коронавируса.
Происшествия
На Кубе от коронавируса умер россиянин
На Кубе от коронавируса COVID-19 скончался гражданин России, которого накануне госпитализировали в тяжелом состоянии.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Происшествия