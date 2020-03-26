Коронавирус

Shraibikus NewsShraibikus NewsРоссияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

Обращения заемщиков по поводу невозможности своевременного расчета по кредитам фиксируют и в банках. В Райффайзенбанке и Росбанке отметили, что даже добросовестные клиенты начали ссылаться на пандемию коронавируса, передает РБК.
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с чего всё началось

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
РБКвчера в 23:02

Подробнее о событии

Россияне перестали платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

URA.Ru01:30

Из-за пандемии россияне начали отказывать возвращать кредиты

Московский Комсомолец12:53

РБК: россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

РИА Новости02:10

Банки пожаловались на отказы платить по долгам из-за коронавируса

Газета.Ru01:48

Ипотечникам приготовиться: грядет волна неплатежей по кредитам

Ридус17:31

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:56

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

РБКвчера в 23:02
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 23:25, Ашберн
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Evo-rus.com 17:11
Общество

Глава Хакасии ушёл на самоизоляцию с подозрением на коронавирус

Губернатор республики Валентин Коновалов ограничил социальные контакты и ушёл на самоизоляцию.
Московский Комсомолец Хакасия 23:13
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

"Джентльмены" Гая Ричи стали самым кассовым фильмом режиссера в России.
Piter.tv 08:06
Общество

Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

REGNUM вчера в 10:54
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 19:22
Происшествия

В МВД назвали поджог основной версией пожара в доме в Екатеринбурге

Полиция рассматривает поджог как основную версию причин пожара в жилом доме в Екатеринбурге.
РБК 21:32
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач

ToDay News Ufa 01:28
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 15:32
Волейбол

Алексей Вербов покинул пост наставника казанского «Зенита»

Во многом неожиданная новость пришла от казанского "Зенита". Алексей Вербов покинул пост наставника татарстанской команды.
КП - Казань 07:47
Общество

Россия прекратит все авиасообщение с другими странами с 27 марта

Как сообщает ТАСС, с 27 марта Россия полностью прекратить регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
Мой Брянск 01:48
Общество

Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.
РИА Новости 15:04
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Футбол

Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду

ProstoProSport вчера в 23:47
Общество

В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

25 марта, в своем обращении к гражданам, президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
Известия 17:30
Здоровье

Объяснена причина массового распространения коронавируса в Италии

Работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова объяснила, почему коронавирус практически беспрепятственно охватил европейскую страну.
Lenta.ru 22:24
Здоровье

Смерть двух человек с коронавирусом и неделя на карантине: главное о COVID-19 на сегодня

По состоянию на утро 26 марта в мире 474 489 человек заражены коронавирусом, в России — 666 (два человека с коронавирусом скончались), в Екатеринбурге — 13.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:20
Игры

Поставки физических копий Resident Evil 3 Remake могут задержаться из-за коронавируса

Capcom сообщила о возможных задержках поставок физических копий Resident Evil 3 Remake в Европе.
CyberSport.ru 10:00
Общество

Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru 19:59
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Общество

Коронавирусом заразился Борис Акунин

Маяк (г. Сосновый Бор) 10:49
Армия и оружие

Герой России назвал причину крушения Су-27 в Черном море

Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН рассказал об опасности ночных полётов над Черным морем.
Национальная служба новостей 06:48
Общество

Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.
РБК 12:03
Общество

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 14:06
Политика

Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Lenta.ru 13:19
Общество

Ученые ожидают вторую волну коронавируса летом 2020 года

Ученые прогнозируют, что летом может начаться вторая волна коронавируса.
ФАН 21:51
Происшествия

На Кубе от коронавируса умер россиянин

На Кубе от коронавируса COVID-19 скончался гражданин России, которого накануне госпитализировали в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 12:50
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
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