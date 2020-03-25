Обращения заемщиков по поводу невозможности своевременного расчета по кредитам фиксируют и в банках. В Райффайзенбанке и Росбанке отметили, что даже добросовестные клиенты начали ссылаться на пандемию коронавируса, передает РБК.В источнике
Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).