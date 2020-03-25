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Россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса
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Обращения заемщиков по поводу невозможности своевременного расчета по кредитам фиксируют и в банках. В Райффайзенбанке и Росбанке отметили, что даже добросовестные клиенты начали ссылаться на пандемию коронавируса, передает РБК.В источнике
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С чего всё начиналось
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Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
РБК вчера в 23:02
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Коллекторы фиксируют единичные случаи отказов платить по займам по причине коронавируса

ТАСС 08:06
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Россияне перестали платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

URA.Ru 01:30
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РБК: россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

РИА Новости 02:10
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