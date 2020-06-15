Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

В январе средняя желаемая зарплата составила 92 тысячи рублей в месяц. Более четверти россиян хотели бы получать зарплату от 100 до 200 тысяч рублей, а зарплата менее 30 тысяч рублей устроила бы лишь четыре процента опрошенных.
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с чего всё началось

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

В опросе, проведенном в июне, участвовали 4,9 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России. По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. Тогда респонденты в среднем по стране хотели бы получать 92 тыс. руб.
РБКвчера в 22:01

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Россияне озвучили зарплатные ожидания после пандемии

Российская газета01:36

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

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Россияне назвали желаемый уровень зарплаты после снятия ограничений

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ТАСС02:45

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:59

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

Известиявчера в 23:11

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:39
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Экс-футболист «Зенита»: «Судьба Азмуна зависит от Кокорина»

Евро-футбол.ру 01:24
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Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия

РИА Новости вчера в 06:20
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Происшествия

ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
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Общество

Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж

Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.
РИА Новости 07:38
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Общество

Праздник «Алые паруса» состоится в формате телетрансляции

Planet Today 07:34
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Общество

В двух регионах России отменили парады Победы

В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
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Общество

Все заместители главного редактора уволились из «Ведомостей»

Все пять заместителей главного редактора покидают «Ведомости». Об этом говорится в публикации на сайте издания.
BFM.ru 07:21
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Энергетика

Нефть дешевеет на 2-3% на опасениях медленного восстановления спроса

Цены на нефть снижаются в понедельник на 2-3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся на фоне роста числа зараженных коронавирусом в США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:01
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru вчера в 07:40
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Общество

За нарушение самоизоляции россиян оштрафовали на 400 млн рублей

В сумме россиян оштрафовали на 407,6 млн рублей.
Sota.vision 06:28
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Экономика

Траты россиян в зарубежных интернет-магазинах снизились впервые за 10 лет

Как пишет РБК, это показало исследование Высшей школы экономики.
Эхо Москвы 05:06
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Общество

С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты

Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM вчера в 01:29
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Армия и оружие

США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело 00:02
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Вести.Ru 04:58
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Происшествия

В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте

ТАСС 07:44
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Общество

Жириновский предложил перенести на октябрь начало учебного года

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале предложил из-за коронавируса перенести начало учебного года на октябрь, пишет «РИА Новости».
Газета Кемерова 05:34
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Экономика

В России отменили «банковский роуминг»

По закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года, предусматривается, что величина комиссии, которая взимается кредитной организацией при переводе денег между счетами физических лиц, не может быть обусловлена открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) банка.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:37
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Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии

Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
REGNUM 05:21
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Политика

В Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram

Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram.
BFM.ru 07:46
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Происшествия

Американский F-15 упал в Северном море

Российская газета 06:44
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Политика

Путин отверг критику КПРФ по поправкам к Конституции

Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
REGNUM вчера в 09:00
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Политика

Турецкий МИД прокомментировал перенос визита Лаврова в Анкару

Визит руководителя МИД России Сергея Лаврова перенесли в связи с проработкой новых шагов по решению кризиса на Ближнем Востоке и Ливии.
Народные новости 07:02
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Происшествия

Горит хлебозавод в центре Воронежа

Серьезный пожар в центре Воронежа — горит хлебозавод №1 на улице Фридриха Энегельса.
Вести.Ru 07:33
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
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Энергетика

Польская PGNiG надеется до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд

"Газпром" до 1 июля вернет польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по решению Стокгольмского арбитража.
Вести.Ru 06:57
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Политика

Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма

Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
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