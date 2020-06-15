В опросе, проведенном в июне, участвовали 4,9 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России. По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. Тогда респонденты в среднем по стране хотели бы получать 92 тыс. руб.

с чего всё началось

В январе средняя желаемая зарплата составила 92 тысячи рублей в месяц. Более четверти россиян хотели бы получать зарплату от 100 до 200 тысяч рублей, а зарплата менее 30 тысяч рублей устроила бы лишь четыре процента опрошенных.

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

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