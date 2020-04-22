Большинство россиян (59,4 процента) считают режим самоизоляции необходимой мерой. Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу. Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян.

Общество В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы. Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет. 759

Футбол Россия входит в топ-20 по экспорту футболистов Россия стала 19-ой в этом списке, по данным экспертов 230 российских футболистов выступали в зарубежных турнирах, 87,4 % в высших дивизионах.

Общество В Омской области уволены два замминистра здравоохранения и главврач инфекционной больницы По поводу смены главврача в инфекционной больнице в Минздраве отметили, что Матвеев, несмотря на богатый профессиональный опыт, "не сумел своевременно обеспечить функционал больницы в условиях распространения коронавирусной инфекции". 5

Общество Что произошло за ночь 22 апреля. Коротко В рамках режима самоизоляции москвичей с 22 апреля обязали привязывать к электронному пропуску свою транспортную карту или номер автомобиля.

Общество Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума Продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла 73,4 лет, что является историческим максимумом, пишет Интерфакс со ссылкой на данные представленные Минздравом РФ. 1K

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 3,6K

Здоровье В США оценили вероятность второй волны коронавируса Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post. 121

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 95

Общество В Оренбуржье заработала интерактивная карта коронавируса Накануне в прямом эфире министр здравоохранения Татьяна Савинова анонсировала о запуске интерактивной карты распространения коронавируса в Оренбургской области. 8

Энергетика Стоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже Лондон, 22 апреля 2020, 07:01 — REGNUM Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала больше, чем на 12,62% — до $16,89 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне, 22 апреля свидетельствуют данные торгов. 260

Общество В Хакасии подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом Всего в Хакасии к 22 апреля подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом, в том числе четыре человека уже выздоровели.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,2K