Коронавирус
Lenta.ruРоссияне перечислили экономические опасения
Большинство россиян (59,4 процента) считают режим самоизоляции необходимой мерой. Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу. Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян.
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Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы. Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет.
Lenta.ru вчера в 17:22
Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Свой поступок Кадыров назвал советом местным жителям, которые ранее во время заседания оперативного штаба просили открыть парикмахерские.
Российская газета вчера в 13:45
Футбол
Россия входит в топ-20 по экспорту футболистов
Россия стала 19-ой в этом списке, по данным экспертов 230 российских футболистов выступали в зарубежных турнирах, 87,4 % в высших дивизионах.
ГЛАС.RU вчера в 23:47
Общество
В Омской области уволены два замминистра здравоохранения и главврач инфекционной больницы
По поводу смены главврача в инфекционной больнице в Минздраве отметили, что Матвеев, несмотря на богатый профессиональный опыт, "не сумел своевременно обеспечить функционал больницы в условиях распространения коронавирусной инфекции".
ТАСС 00:38
Общество
Что произошло за ночь 22 апреля. Коротко
В рамках режима самоизоляции москвичей с 22 апреля обязали привязывать к электронному пропуску свою транспортную карту или номер автомобиля.
Новая газета 01:08
Общество
Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
Продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла 73,4 лет, что является историческим максимумом, пишет Интерфакс со ссылкой на данные представленные Минздравом РФ.
9111.ru вчера в 13:20
Армия и оружие
В США рассказали об утилизированной Россией советской «чудо-лодке»
Советские субмарины проектов 705 («Лира») и 705К, утизированные современной Россией, являются «чудо-лодками», пишет The Drive, ссылаясь на материалы сайта GlobalSecurity.org.
Lenta.ru 00:31
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
Газета.Ru вчера в 07:05
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия вчера в 02:08
Здоровье
В США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 19:43
Общество
Врач назвал самый опасный гаджет во время самоизоляции
Бездумное использование мобильных телефонов во время режима самоизоляции может навсегда испортить зрение навсегда.
Известия 00:33
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Общество
В Оренбуржье заработала интерактивная карта коронавируса
Накануне в прямом эфире министр здравоохранения Татьяна Савинова анонсировала о запуске интерактивной карты распространения коронавируса в Оренбургской области.
Телеканал UTV вчера в 22:58
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о числе находившихся под ИВЛ пациентов
Известия вчера в 20:57
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
Технологии
Mail.ru Group начала продажи своей «умной» колонки
Rambler News Service 01:00
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
Общество
Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин
Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском вчера в 09:22
Общество
В Британии начнут испытания вакцины от коронавируса на людях
Испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции на людях начнутся в Великобритании в четверг, 23 апреля, 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 13:56
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.
Известия вчера в 17:18
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже
Лондон, 22 апреля 2020, 07:01 — REGNUM Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала больше, чем на 12,62% — до $16,89 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне, 22 апреля свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 00:01
Общество
В Хакасии подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом
Всего в Хакасии к 22 апреля подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом, в том числе четыре человека уже выздоровели.
REGNUM 01:10
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
Происшествия
В Оренбуржье возбудили дело после избиения женщиной младенца
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту избиения женщиной младенца.
ТАСС вчера в 16:36
Армия и оружие
Хакеры взломали один из сайтов ВСУ
ФАН вчера в 10:39
Здоровье
В Алтайском крае выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба на воскресенье, 19 апреля, на территории Алтайского края подтверждены еще 9 случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 19 апреля в 03:55