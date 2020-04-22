Большинство опрошенных после введенных в России ограничений продолжило работать из дома. Только 13% респондентов заявили, что перестали работать, говорится в результатах исследования. В офисах продолжают трудиться 9,5% опрошенных.

с чего всё началось

Большинство россиян (59,4 процента) считают режим самоизоляции необходимой мерой. Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу. Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян.

Общество В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию. 974

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