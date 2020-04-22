Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне перечислили экономические опасения

Большинство россиян (59,4 процента) считают режим самоизоляции необходимой мерой. Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу. Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян.
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с чего всё началось

40% россиян заявили об опасениях об «убитом» из-за самоизоляции бизнесе

Большинство опрошенных после введенных в России ограничений продолжило работать из дома. Только 13% респондентов заявили, что перестали работать, говорится в результатах исследования. В офисах продолжают трудиться 9,5% опрошенных.
РБК00:00

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Россияне перечислили экономические опасения

Lenta.ru00:53

Россияне готовы больше работать, чтобы их зарплата не упала

Версия-Саратов03:20

Почти 70% россиян готовы работать больше, чтобы спасти зарплату

URA.Ru01:26

Россияне рассказали об экономических опасениях из-за коронавируса

Бизнес-новости в Кирове01:19

Россияне поделились экономическими опасениями

Live2403:24

Россияне готовы работать больше на удаленке ради сохранения зарплаты

ПРАЙМ00:15

40% россиян заявили об опасениях об «убитом» из-за самоизоляции бизнесе

РБК00:00
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Общество

В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
974
Общество

В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом

Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 03:31
3
Культура

«Маска» стала лучшим шоу на российском телевидении за 3 года

Шоу вторую неделю подряд удерживает первую позицию среди телезрителей от 14 до 44 лет с долей 16,5% и рейтингом 4,1%. На этот раз «Маска» опередила голливудский хит «Гарри Поттер и узник Азкабана» на телеканале «СТС».
НТВ вчера в 11:17
7
Происшествия

Власти расширили права полицейских

По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
1,4K
Общество

В Минобрнауки назвали сроки начала приемной кампании в вузах

Приемная кампания в российских вузах начнется после того, как появятся результаты последнего Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Известия 02:17
Общество

Коронавирус в России: появилась статистика на 19 апреля

Появились данные оперативного штаба на 19 апреля (12:20 мск): в России зарегистрировано 5996 новых случаев коронавирусной инфекции.
Газета Metro 19 апреля в 05:22
Происшествия

В Нагасаки у россиянина на лайнере Costa Atlantica выявили коронавирус

Инфицированный коронавирусом россиянин находится на борту круизного лайнера "Коста Атлантика" (Costa Atlantica) в японском порту Нагасаки, но его состояние опасений не вызывает, сообщило в среду на странице в Facebook посольство РФ в Токио.
РИА Новости 02:26
10
Происшествия

В Тюменской области задержали готовившего нападение на школу подростка

ФСБ задержала жителя Тюменской области, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений региона.
РБК 02:59
496
Политика

Кремль прокомментировал виртуальные митинги

Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:33
1,5K
Кино

RT завоевал девять наград New York Festivals, включая три золота

Телеканал RT завоевал девять медалей, в том числе три золотых, престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals.
RT на русском 03:30
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
1,1K
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
52
Здоровье

Главврача Омской инфекционной больницы уволили

В Минздраве Омской области рассказали об увольнении главврача инфекционной больницы.
Pravda.Ru 01:32
2
Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
541
Происшествия

Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru вчера в 07:10
441
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
1,6K
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
1,3K
Технологии

Стартовали продажи умной колонки «Капсула» от Mail.ru Group

Компания Mail.ru Group запускает в открытую продажу свою умную колонку Капсула с голосовым помощником Маруся.
iReactor 03:07
7
Финансы

Российский рынок устоял при обвале нефтяных цен

Продолжающийся обвал нефтяных котировок не обрушил цены российских активов.
Ведомости 03:29
2
Общество

Еще 219 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

Еще 219 пациентов вылечились от коронавируса в столице.
ТАСС вчера в 03:01
48
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
887
Авто

Электровнедорожник Triton получит 1 500 лошадиных сил

Речь идёт о весьма крупном внедорожнике, в основе которого будет положена силовая установка на полторы тысячи лошадиных сил.
Daily-Motor.Ru 20 апреля в 10:44
16
Транспорт

В Москве за сутки выявили 250 тысяч автомобилистов без пропуска

RT на русском вчера в 13:42
287
Происшествия

Воспитанника остригли и связали в приюте под Челябинском

Воспитанника Копейского социально-реабилитационного центра в Челябинской области связали и остригли перед поездкой в больницу.
Российская газета 03:19
12
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,4K
Общество

В России за сутки подтверждено еще 5642 случая коронавируса

В России за последние сутки подтверждено еще 5642 случая заражения коронавирусом в 78 регионах страны.
ТВ Центр вчера в 03:41
15
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года

Цена на нефть марки Brent впервые с 11 декабря 1999 года опустилась ниже $16 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов за 22 апреля.
Известия 01:05
Общество

В Башкирии внесли очередные послабления в режим самоизоляции

Согласно изменениям, с сегодняшнего дня на территории республики начинают работать магазины детской одежды и специализированные магазины для охоты.
Business FM Уфа 02:08
62
Кино

От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев

Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 06:51
38
Экономика

В России резко вырос спрос на пищевую соль

Москва, 22 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В России в апреле резко вырос спрос на пищевую соль, сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».
REGNUM 03:27
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