Экономика
Lenta.ruРоссияне перечислили экономические опасения
Большинство россиян (59,4 процента) считают режим самоизоляции необходимой мерой. Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу. Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
В целом 59,4% респондентов считают объявленный в стране режим самоизоляции необходимой мерой. Оставшиеся (40,6%) же считают, наоборот, что этот режим «убивает бизнес». Отдельный вопрос касался того, готовы ли респонденты к сокращению зарплаты.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Здоровье
В США заговорили о более тяжелой второй волне коронавируса
Вторая волна коронавируса предстоящей зимой в США может оказаться хуже нынешней.
Российская газета вчера в 23:23
Здоровье
О почернении кожи из-за коронавируса рассказали в Китае
О почернении кожи из-за коронавируса рассказали специалисты в Китае.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года
Мировые цены на нефть падают на 6,5-15%, стоимость Brent в среду утром опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель.
РИА Новости 00:33
Общество
В больнице в Коммунарке находятся 430 пациентов с коронавирусом
RT на русском 01:29
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Происшествия
Челябинский облсуд оставил замминистра строительства региона в СИЗО
Челябинский областной суд отказался выпускать из под стражи заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Татьяну Антонову, обвиняемую в получении взятки.
Коммерсантъ Челябинск 02:08
Шоу-бизнес
После тяжелого лечения от пневмонии Бабкина впала в депрессию
Артистка находится в больнице с 1 апреля. Врачи делают все возможное, чтобы быстрее поставить Бабкину на ноги.
Народные новости вчера в 12:19
Общество
Покупателям запретят самостоятельно взвешивать продукты в магазинах
Магазинам следует запретить покупателям делать это самостоятельно.
Нижегородская Правда вчера в 07:33
Здоровье
Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру 20 апреля в 03:01
Здоровье
Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 19 апреля в 03:17
Общество
Врач назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов назвал "пугающей" ситуацию с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:48
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции
США получили разведданные о том, что здоровье лидера Северной Кореи Ким Чен Ына серьезно ухудшилось после перенесенной хирургической операции.
Русская Планета вчера в 02:19
Экономика
Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Директор "Руссоль — Северозапад" Александр Коломеер сказал изданию, что в перспективе российские производители соли могут повысить цены, поскольку у них из-за девальвации рубля увеличились импортные расходы, в том числе на этикетки или красу для упаковки.
Интерфакс 02:14
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Технологии
Mail.ru Group запустила продажу умных колонок «Капсула»
Adindex.ru 01:59
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Общество
Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней
Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы).
РБК 00:00
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Общество
Сенат США принял пакет поддержки экономики объемом почти $500 млрд
Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Экономика
Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей
Американский сервис потокового вещания Netflix в I квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).
Ведомости вчера в 20:33
Общество
Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции
Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших от домашнего насилия.
РБК вчера в 17:01
Армия и оружие
20 апреля 1945 года. До нашей Победы оставалось 19 дней
20 апреля в 13 часов 50 минут, на пятый день Берлинской операции, дальнобойная артиллерия Первого Белорусского фронта открыла огонь по Берлину Примечательно, что исторический штурм столицы фашистской Германии начался в день рождения Гитлера.
Волжская новь 20 апреля в 03:15
Футбол
Александр Медведев: «Газпром Арена» может стать временным госпиталем
ФК «Зенит» при необходимости может предоставить стадион на Крестовском острове под размещение коронавирусного госпиталя.
Город+ вчера в 08:27
Транспорт
Вступили в силу новые правила передвижения по Москве
С 22 апреля вступили в силу новые правила передвижения по Москве.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
Финансы
Греф дал россиянам совет, в чём хранить сбережения
Глава Сбербанка Герман Греф дал россиянам совет относительно того, в чём хранить свои сбережения.
RT на русском вчера в 09:40