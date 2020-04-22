В целом 59,4% респондентов считают объявленный в стране режим самоизоляции необходимой мерой. Оставшиеся (40,6%) же считают, наоборот, что этот режим «убивает бизнес». Отдельный вопрос касался того, готовы ли респонденты к сокращению зарплаты.

с чего всё началось

Большинство россиян (59,4 процента) считают режим самоизоляции необходимой мерой. Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу. Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян.

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