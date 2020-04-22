Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне перечислили экономические опасения

Большинство россиян (59,4 процента) считают режим самоизоляции необходимой мерой. Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу. Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян.
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Почти 70% россиян готовы работать больше, чтобы спасти зарплату

URA.Ru01:26

Россияне рассказали об экономических опасениях из-за коронавируса

Бизнес-новости в Кирове01:19

Россияне готовы работать больше на удаленке ради сохранения зарплаты

ПРАЙМ00:15

Россияне перечислили экономические опасения

Lenta.ru00:53

40% россиян заявили об опасениях об «убитом» из-за самоизоляции бизнесе

РБК00:00
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Общество

Автомобилистам разрешили ездить с просроченными водительскими правами

Ездить с просроченными водительскими правами и не получать за это штрафы: такое право получили все автомобилисты в связи с пандемией коронавируса.
Kurgan.ru вчера в 05:53
2
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
1,3K
Транспорт

Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической

Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
45
Общество

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса

Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
134
Общество

Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса

Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:09
86
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
745
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
32
Происшествия

На Сахалине утвердили обвинение по делу экс-губернатора Хорошавина

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-губернатора региона Александра Хорошавина.
Российская газета вчера в 22:39
16
Религия

Патриарх Кирилл попросил отсрочку по коммунальным платежам для РПЦ

«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей»,— написал патриарх.
Новый Калининград.Ru вчера в 14:25
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Здоровье

СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса

Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центр на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит.
РБК 02:05
Политика

Турция отложила введение ЗРС С-400 в эксплуатацию из-за коронавируса

Западные издания со ссылкой на источники в правительстве Турции сообщают о том, что в Анкаре приняли решение по приостановке введения в эксплуатацию российских ЗРС С-400.
Военное дело вчера в 03:31
26
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало

Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru вчера в 06:25
8
Космос

Калининградцы заметили в небе десятки спутников

Клопс 20 апреля в 16:51
Происшествия

Самоизоляция. Полиция назвала число оштрафованных и предупрежденных

В Саратовской области за время действия режима повышенной готовности за нарушение режима самоизоляции уже оштрафованы 95 человек.
Взгляд-инфо 01:50
1
Энергетика

Цена нефти обновила рекорд скорости падения

Цена нефти на мировых рынках ускорила снижение в три раза из-за панических ожиданий переполнения нефтехранилищ в США и Европе.
Вести.Ru вчера в 06:19
Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
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Технологии

Fortnite неожиданно появилась в Google Play

Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
3
Политика

Кремль прокомментировал виртуальные митинги

Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:33
1,5K
Кино

Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса

20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Живая Кубань вчера в 07:30
39
Общество

Скворцова заявила о скором пике коронавируса в России

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова дала прогнозы по развитию коронавируса в стране.
Neva.Today 20 апреля в 16:26
1,1K
Автоспорт

Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту

Autosport.com.ru вчера в 05:54
1
Общество

Больше 40% жителей США потеряли доходы из-за коронавируса

Более 40% американцев потеряли работу или часть зарплаты из-за пандемии коронавируса.
Телеканал 360° 01:50
Общество

В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России

Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
714
Транспорт

В Подмосковье грузовики смогут ездить ночью без цифровых пропусков

РИА Новости вчера в 16:03
10
Армия и оружие

Сирийские ЗРК «Бук» впервые нанесли удар по израильским F-16

Piter.tv 02:02
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Гаджеты

AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X

Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.
Astera вчера в 14:21
11
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,3K
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
639
Авто

ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
31
Общество

В Хакасии подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом

Всего в Хакасии к 22 апреля подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом, в том числе четыре человека уже выздоровели.
REGNUM 01:10
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